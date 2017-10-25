حجم مبادلات فرابورس افزایش یافت/۱۶۶ میلیون ورقه بهادار معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، امروز چهارشنبه سوم آبان ماه، سهام‌داران فرابورسی با دادوستد بیش از ۱۶۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش افزون بر ۹۴۸ میلیارد ریال مبادلات این هفته را اتمام بخشیده و به استقبال هفته آتی رفتند.

شاخص کل فرابورس ایران نیز که روز گذشته با اندکی افت قرمزپوش شد، امروز با رشد حدود یک و نیم واحدی که بیشتر تحت تاثیر مثبت از سوی نماد «زاگرس» بود، در ارتفاع ۹۴۶ واحدی قرار گرفت.

در بازارهای اول و دوم شاهد دست به دست شدن بیش از ۸۷ میلیون سهم بودیم که ارزش بیش از ۲۸۷ میلیارد ریالی را رقم زد. در این میان نمادهای «غشهداب» و «کرمان» به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در این دو بازار به خود اختصاص دادند.

در سمت دیگر بازار با دادوستد نزدیک به ۱۱ میلیون سهم به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در نماد «بمیلا» متعلق به شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، بیشترین حجم و ارزش در میان تابلوهای مبادلاتی بازار پایه به این نماد تعلق گرفت.

این در حالی است که در بازار پایه نقل‌وانتقال حدود ۷۲ میلیون سهم به ارزش معاملاتی بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال صورت گرفت.

همچنین متقاضیان و فروشندگان اوراق تسهیلات مسکن، بیش از ۸۰ هزار ورقه تسه را در تابلو تسهیلات مسکن دست به دست کردند که ارزش حاصل از این خریدوفروش‌ها بر ۶۰ میلیارد ریال بالغ شد.

مبادلات تابلو اوراق با درآمد ثابت نیز به نقل‌وانتقال ۴۴۶ هزار و ۸۲۲ ورقه به ارزش بیش از ۴۱۳ میلیارد ریال در این تابلو منتهی شد که به لحاظ حجم و ارزش معاملاتی، اوراق «سخاب۴» همچنان گوی سبقت را از سایر اوراق با درآمد ثابت ربوده است.

مبادله بیش از ۶ میلیون ورقه ETF

در ادامه با نگاهی به تابلو ETFها در فرابورس مشاهده می‌کنیم که بیش از ۶ میلیون ورقه به ارزش بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفته که نماد «اعتماد» بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به دست آورده است.

در روز پایانی مبادلاتی این هفته نیز، معاملات مثبت در نماد شرکت‌های افرانت و پاکدیس، بیشترین رشد قیمتی را تا سقف ۴.۹ واحدی در نماد معاملاتی این شرکت‌ها رقم زد؛ این در حالی بود که نمادهای «کمرجان» و «ثعمرا» به ترتیب با ۴.۸ و ۴.۱ واحد با بیشترین افت قیمتی روبه رو شدند.

گفتنی است به دلیل اینکه مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آبان‌ماه ۹۶ در نماد معاملاتی «تسه۹۴۰۸» به منظور نقل‌ و انتقال (خرید و فروش و هبه) در روز ۱۵ آبان ۱۳۹۶ به اتمام می‌رسد، این نماد در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه متوقف خواهد شد.

به علاوه مدت استفاده از تسهیلات از محل این اوراق تا ۱۵ آذرماه سال جاری بوده و بعد از این تاریخ منقضی می‌شود.