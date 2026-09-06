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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

۱۸۰۰ متر شبکه سیمی در آذربایجان غربی به کابل خودنگهدار تبدیل شد

۱۸۰۰ متر شبکه سیمی در آذربایجان غربی به کابل خودنگهدار تبدیل شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی گفت: در قالب اجرای طرح ملی مهتاب یک هزار و ۸۳۰ متر شبکه سیمی در استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح مانور سراسری طرح مهتاب در استان اظهار کرد: این مانور با هدف شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات، اصلاح و ایمن‌سازی شبکه و ساماندهی تجهیزات اندازه‌گیری اجرا شد و اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف شبکه به انجام رسید.

وی با اشاره به مهم‌ترین نتایج این مانور افزود: در مجموع ۴۲۰ مگاوات‌ساعت انرژی احصا شد که این میزان، حاصل اقدامات انجام‌شده در زمینه شناسایی و مدیریت مصارف و کنترل شبکه است.

کیامهر ادامه داد: در راستای اجرای این مانور ۱۰۲ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۱۴ متر کابل غیرمجاز نیز از شبکه جمع‌آوری و۲۲ مورد خسارت ثبت‌ شده در سیستم با اشتراک مجازی برای انشعابات غیرمجاز شناسایی و ثبت شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی، اصلاح و بهسازی شبکه را از دیگر محورهای مهم این مانور عنوان کرد و گفت: در این راستا یک هزار و ۸۳۰ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

وی افزود: در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری نیز ۱۱۷ کنتور جدید نصب و ۱۳۰ کنتور معیوب تعویض شد. همچنین ۶۴ مورد شمارشگر نصب و به فروش رسید و ۳۱ مورد انشعاب غیر دائم نیز در جریان اجرای طرح ساماندهی شد.

کیامهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل و پایش مصارف در بخش‌های مختلف اظهار کرد: در دور دوم اجرای طرح، ۴۶ مورد تست چاه‌های کشاورزی انجام شد و در بخش اماکن مذهبی نیز ۱۸ مورد تست و بازرسی کنتور مساجد به انجام رسید.

وی همچنین از تعویض ۶۱ مورد فیوز مشترکان ۵ آمپر خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای اصلاح تجهیزات، ارتقای ایمنی شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خاطرنشان کرد: اجرای مانورهای تخصصی طرح مهتاب، علاوه بر شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز، امکان پایش میدانی شبکه، شناسایی نواقص و اصلاح تجهیزات و تأسیسات را فراهم می‌کند و این اقدامات با هدف کاهش تلفات و تأمین برق پایدار برای مشترکان استان استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 6938761

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