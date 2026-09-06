محمدمهدی قمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت اراضی روستای توچال اظهار کرد: تعیین تکلیف اسناد مالکیت اهالی این روستا از جمله موضوعاتی است که با جدیت در شهرستان دنبال می‌شود.

وی افزود: در این زمینه تعارضاتی میان دستگاه‌های منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حفاظت محیط‌زیست وجود دارد که باید با بررسی مستندات و ابعاد حقوقی و اجرایی موضوع، برای رفع موانع موجود اقدام شود.

فرماندار پاکدشت با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق اهالی روستای توچال بیان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر این موضوع ضروری است و تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت اسناد مالکیت اهالی تعیین تکلیف شود.

قمی همچنین درباره جریمه‌های مربوط به بنیاد مسکن گفت: در راستای حمایت از حقوق اهالی و تسهیل فرآیند تعیین تکلیف اسناد، موضوع تعدیل و تخفیف نرخ جریمه اداره‌کل بنیاد مسکن استان تهران را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مقرر است در همین راستا مکاتبه رسمی با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی انجام شود تا موضوع تعدیل و تخفیف جریمه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار پاکدشت هدف از این پیگیری‌ها را کاهش بار مالی بر دوش اهالی و تسهیل روند صدور اسناد مالکیت عنوان کرد.

قمی درباره پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی روستای توچال نیز گفت: بخشی از مشکلات موجود مربوط به پرونده‌هایی است که میان اهالی و دستگاه‌های بنیاد مسکن، منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست مورد مناقشه قرار گرفته و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: با پیگیری فرمانداری و بخشدار مرکزی، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح خواهد شد تا برای حل‌وفصل قطعی آن اقدام شود.

فرماندار پاکدشت خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ریشه‌یابی و حل مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی روستای توچال و فراهم‌کردن زمینه برای تعیین تکلیف نهایی اسناد مالکیت اهالی است و این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.