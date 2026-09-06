غلامرضا دانشفر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید پیشبینی میشود بیش از ۲۵۶ هزار دانشآموز در مدارس شهرها و روستاهای استان بوشهر سال تحصیلی خود را آغاز کنند.
وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش صرفاً یک دستگاه اجرایی نیست، افزود: آموزش و پرورش دستگاهی برای سرمایهگذاری در آینده استان است و هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، زمینهساز تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه پایدار خواهد بود.
بوشهر در مسیر تبدیل شدن به الگوی آموزشی کشور
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای علمی دانشآموزان گفت: این استان برای سومین سال متوالی رتبه نخست کشور را در قطب انرژیهای نو و قطب علوم و فنون هستهای کسب کرده و در حوزههای فناوری نانو، ادبیات، نجوم، زیستفناوری و سلولهای بنیادی نیز رتبههای برتر کشور را به دست آورده است.
دانشفر ادامه داد: استان بوشهر امروز در حوزه توسعه مهارتی و ارتقای کیفیت آموزشی مسیر مناسبی را طی میکند و ظرفیت تبدیل شدن به یک الگوی برتر ملی در این زمینه را دارد.
وی با اشاره به نتایج کنکور سراسری اظهار کرد: در سال گذشته ۲۲۷ رتبه زیر هزار و هشت رتبه زیر ۱۰ توسط دانشآموزان استان بوشهر کسب شد و برای نخستین بار در تاریخ استان، رتبه نخست کنکور سراسری نیز به دانشآموز بوشهری اختصاص یافت.
آموزش هوش مصنوعی به ۳۲ هزار دانشآموز
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به توسعه آموزشهای فناورانه گفت: در قالب طرح ایران دیجیتال و آموزش هوش مصنوعی، بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ معلم و ۳۲ هزار دانشآموز استان آموزشهای لازم را فرا گرفتهاند.
وی افزود: بوشهر در این حوزه با رشد ۸۵ درصدی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ظرفیت مناسب استان برای توسعه آموزشهای نوین و فناوریمحور است.
دانشفر همچنین از احداث ۹۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استان خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس در کنار آموزش علمی و فناوری، از برنامههای مهم آموزش و پرورش استان است.
چهار پیشنهاد برای توسعه آموزش و پرورش
دانشفر ایجاد قرارگاه دائمی توسعه فضاهای آموزشی استان با مشارکت آموزش و پرورش، خیرین و دستگاههای اقتصادی را یکی از پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود وضعیت در مدارس و آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی نیازمند یک برنامه مستمر و مشارکت همه ظرفیتهای استان است.
وی اجرای طرح «بوشهر، استان هوشمند آموزشی» برای تداوم آموزشهای فناوری و هوش مصنوعی را دومین پیشنهاد دانست و افزود: باید آموزشهای نوین و مهارتهای مرتبط با فناوریهای جدید به صورت مستمر در مدارس دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تشکیل صندوق حمایت از استعدادهای برتر دانشآموزی را سومین پیشنهاد برشمرد و گفت: حمایت هدفمند از دانشآموزان مستعد میتواند زمینه استمرار موفقیتهای علمی استان را فراهم کند.
وی تصویب عدالت آموزشی به عنوان یک اولویت ویژه استانی را چهارمین پیشنهاد اعلام کرد و افزود: توسعه متوازن تجهیزات هوشمند و فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
افزایش تراکم کلاسها در برخی مدارس بوشهر
دانشفر با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر وضعیت مدارس گفت: به دلیل فشارهای معیشتی، بخشی از دانشآموزان از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل شدهاند و این مسئله در برخی مناطق، از جمله مرکز شهر بوشهر، موجب افزایش تراکم کلاسها شده است.
وی تأکید کرد: کلاسهای درس نباید از ظرفیت استاندارد فراتر بروند، زیرا افزایش تراکم میتواند کیفیت آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: مدیریت این چالش نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، خیرین و سایر ظرفیتهای استان است تا متناسب با رشد جمعیت دانشآموزی، فضای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز نیز توسعه یابد.
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