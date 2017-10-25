به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز چهارشنبه سوم آبان ماه نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی «شکوه یک زندگی» با حضور امیرعباس کنی تهیه کننده، رضا بهشتی کارگردان، مسعود انتظاری مدیر تولید و مجری طرح، امیر رجبی آهنگساز، عبدالله عبدی نسب مدیر تصویربرداری و بازیگران نازنین فراهانی، مریم کاظمی، حسام محمودی و مزدک رستمی، در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

کنی تهیه کننده این مجموعه در ابتدای نشست با توجه به بودجه بندی کارهای دفاع مقدس، بیان کرد: کار ما به فراخور قصه، باید در سال های ۴۶ و ۵۶ روایت می شد و ترجیحا برای شکل گیری قصه و همزمانی آن با عملیات خیبر باید از منطقه و مرکز دور می بودیم، که این طبیعتا راندمان کاری ما را کاهش می داد و با افزایش هزینه ها روبرو می شدیم.

در ادامه این مراسم بهشتی کارگردان مجموعه درخصوص انتخاب لوکیشن خارج از شهر و سنگین بودن و سختی تولید این مجموعه گفت: من به همراه مسعود انتظاری مدیرتولید مجموعه چند روزی را برای انتخاب لوکیشن سفر کردیم تا به شهر بهشهر و غریب محله رسیدیم، البته در آن زمان پاییز بود و تصاویر بسیار زیبایی را فضا به ما می داد، اما اولین مشکل ما در آن روستا این بود که ما محل اسکان نداشتیم و نمی توانستیم محلی را هم ایجاد کنیم، به همین منظور آقای کنی زحمت کشیدند و تمام خانه های اطراف را که گاز نداشتند و بعضا امکانات چندانی نداشتند تجهیز کند.

کنی در ادامه با اشاره به حضور بیتا سحرخیز در سریال، عنوان کرد: خانم سحرخیز در آخرین روزهای پیش تولید به گروه اضافه شد و پیش از آن قرار بود سمیرا حسن پور بازی کند که به دلیل قراردادی که با تئاتر داشت از ما جدا شد. درواقع سحرخیز در آخرین روزها با تمام توان خود سعی کرد لهجه، گویش، گریم و حتی رفتار، مدل بستن چادر و ... را ادا کند.

حسام محمودی بازیگر نقش «یحیی» در ادامه بیان کرد: تلویزیون چه زمانی می خواهد نگاهی جدی‌تری به تهیه و تولید مجموعه‌های تلویزیونی خود داشته باشد؟ اسم بازیگر ها بد جا افتاده است و همه به مبالغ بازیگران اکتفا می کنند، اما واقعا نمی شود با دقیقه ای سه میلیون تومان سریال ساخت و حرفی خنده دار است.

بازیگر مجموعه تلویزیونی «زعفرانی» با با بیان خلف وعده یک تهیه کننده در پروژه های پیشین خود، گفت: اگر ما بخواهیم با این شرایط در تلویزیون کار کنیم، افتخاری نیست، هنر، علاقه و زندگی یک بخش از حرفه بازیگری است و معیشت و اقتصاد یک بازیگر بخش مهمی است که تلویزیون نمی تواند از آن چشم پوشی کند.

محمودی در ادامه با اشاره به حضور خود در مجموعه تلویزیونی «شکوه یک زندگی» اظهار کرد: بازی و همکاری من با گروه شکوه یک زندگی درجه یک بود و همه چی عالی پیشرفت رفت.

امیر رجبی آهنگساز این مجموعه درباره موسیقی متن توضیح داد: کار موسیقی سریال برای من تجربه جالبی بود، به آن منطقه سفر کردم و سعی کردم موسیقی متن به موسیقی نواحی مازندران نزدیک شود. سعی کردم که موسیقی متن از فیلترهای ذهنی من بگذرد و رنگ تازه‌ای به خود بگیرد. من سعی کردم که موسیقی حال و هوای حماسی به خود بگیرد.

مزدک رستمی بازیگر نقش شهروز با انتقاد از فضای نقد گفت: یک اشتباهی همه منتقدان انجام می دهند این است که چرا بازیگران فیلم‌ دفاع مقدسی کار نمی‌کنند، من باید فیلمنامه را بخوانم تا مرا جذب کند. اینکه کاری دفاع مقدسی هست یا نه در مرتبه بعدی قرار می‌گیرد. دیگر اینکه نقش مثبت باشد یا نه ملاک انتخاب نقش نیست. منتقدان باید نقد کنند و بگویند سریالی که من بازی می‌کنم مثبت است یا منفی حتی در اطلاق مفهوم دفاع مقدس به یک اثر هم به منتقدان برمی‌گردد.

عبدالله عبدی نسب مدیر تصویربرداری سریال «شکوه یک زندگی» با اشاره به تمام سختی های کار در لوکیشن شمال ایران، درخصوص تصویربرداری و نوردهی قاب های تصویر بیان کرد: کل نورها، قاب بندی ها و... همیشه با کارگردان هماهنگ می شد و در بسیاری از مواقع با هم همفکر بودیم.