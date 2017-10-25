جواد نکونام با یک بیانیه به تمرینات خونه به خونه برگشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از چاقوکشی عده ای هوادارنما که منافع شخصی خود را به منافع فوتبال بابل ترجیح می دهند، کادر فنی خونه به خونه، این شهر را ترک کرد.

با پیگیری های مالک و مدیرعامل باشگاه و قول اکید وی برای برخورد با این عده از اوباش، سرانجام کادر فنی خونه به خونه راضی شدند تا فعالیت های خود را در آستانه بازی حساس و مهم جام حذفی مقابل سیاه جامگان از سر بگیرند.

آنها پس از بازگشت به محل کار خود، بیانیه ای را منتشر کردند که متن آن را در زیر می خوانید:

به نام خدا؛

اتفاقی که دوشنبه گذشته در تمرین خونه به خونه بابل رخ داد، اتفاقی تکراری در فوتبال ایران بود که واقعا جای تاسف دارد. انگشت شمار افراد معلوم الحالی که چاقو به دست باعث متشنج شدن جو و در نهایت تعطیلی تمرین تیم شدند، تصور می کنند در کشوری که صاحب قانون است، می توانند هنجارشکنی کنند اما بی شک دچار اشتباه بزرگی شده اند. باعث و بانی تولید مثل چنین اوباشی در فوتبال ایران، آدم هایی هستند که به آنها باج می دهند تا حتی به بزرگترین چهره های این فوتبال توهین کرده و با آنها درگیری فیزیکی داشته باشند. قبلا چنین اتفاقاتی افتاده و به طور قطع اگر جلوی آن گرفته نشود، در آینده هم رخ می دهد.

کادر فنی خونه به خونه از همان دقایق اولیه شروع این اتفاق تلخ تلاش کرد با رفتار خود، جلوی این مسایل بایستد. به طور قطع تا آخر هم خواهیم ایستاد و مطمئن هستیم در این راه، تمام فوتبال ایران کنار ما خواهند بود چراکه همه می دانند قدرت گرفتن این آدم های کوچک در نهایت چه ضربه بزرگی به ریشه فوتبال خواهد زد.

میل باشگاه خونه به خونه برای برخورد با این افراد و همینطور درخواست برخی از مقامات استانی، به طور قطع در بازگشت کادر فنی به تمرینات و ادامه کار، تاثیر زیادی داشت ولی بی شک مهمترین دلیل بازگشت، بازیکنان و همینطور هواداران عاشق بابلی بودند. بازیکنان خونه به خونه در این دو روز اتحاد و یکدلی خود را نشان دادند و برای بازگشت مربیان سنگ تمام گذاشتند.

هوادران دوست داشتنی و خونگرم بابل هم که همواره بر سر باشگاه منت گذاشته و در روزهای سخت کنار تیم هستند، در 48 ساعت گذشته پیگیری های مداوم و حمایت همه جانبه ای از کادر فنی داشتند. پیغام های آنها این امید را در دل کادر فنی به وجود آورد که می توانیم با حمایت شان، روزهای خوبی در خونه به خونه رقم بزنیم. به طور قطع، حساب این هواداران عاشق فوتبال، از آن چند اوباش جداست؛ اوباشی که اجازه نمی دهند حتی این هواداران امنیت روانی در ورزشگاه داشته باشند.

در پایان مطالبه ما از کمیته اخلاق این است که به چنین مسئله مهمی ورود کند. حضور عده ای چاقو به دست در تمرینات تیم های مختلف و تهدید هواداران، مربیان، بازیکنان و مسئولان باشگاه، تبدیل به یک معضل شده است. امیدواریم کمیته اخلاق به این مسئله مهم ورود کند. سرمربی تیم قطعا نامه ای در این زمینه تقدیم کمیته اخلاق خواهد کرد. امیدواریم یک برای برای همیشه، جلوی این اتفاق تلخ گرفته شود تا فوتبال لذت بخش باشد نه اینکه تبدیل به یک معضل شود.