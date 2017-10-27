سیدحمایت میرزاده عضو فراکسیون امید و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضع کمیسیون تخصصی مجلس نسبت به «منصور غلامی» وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: موضع کمیسیون هنوز بطور رسمی مشخص نشده، اما فکر می‌کنم نظر کمیسیون رو به جلو و مثبت است.

وی درباره برگزاری نشست مجدد با وزیر پیشنهادی گفت: بعید می‌دانم نشست مجددی باشد، چون دیگر فرصت نیست؛ تاکنون یک نشست در کمیسیون آموزش داشته‌ایم، علاوه بر آن آقای غلامی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های دیگر مجلس نیز حضور یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از موضع اکثریت اعضای این فراکسیون نسبت به وزیر پیشنهادی علوم تصریح کرد: خودم شخصا نسبت به ایشان نظر مثبت دارم.

میرزاده افزود: تصور می‌کنم که آقای غلامی فردی با تجربه و متخصص است و همین که در انتخاب وزرا به استان‌ها نیز توجه شده، باعث می‌شود تا درد دیگر مناطق کشور را هم بهتر بفهمند.

وی درباره انتقادات برخی نمایندگان مجلس بویژه اصلاح‌طلبان نسبت به وزیر پیشنهادی علوم گفت: تا جایی که ما بررسی کرده‌ایم، تعامل ایشان با دانشگاهیان بسیار خوب بوده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به سابقه طولانی ریاست غلامی بر دانشگاه بوعلی سینای همدان ادامه داد: وقتی که کسی اینهمه سال رئیس یک دانشگاه بوده، یعنی قطعاً اهل تعامل بوده، در غیر اینصورت برایش حاشیه درست می‌شد و نمی‌توانست دوام بیاورد.

میرزاده افزود: چرا تا حالا و قبل از پیشنهاد شدن ایشان برای وزارت، این حرف‌ها مطرح نبوده است؟! اگر واقعا مشکل داشته، چرا تابحال این حرف‌ها را نگفته‌اند؟ چرا اساساً در همدان مشکلی ایجاد نشده یا یک نامه یا طومار به کمیسیون مجلس نیامده است؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: اینهمه سابقه خدمت نشان می‌دهد که این حرف‌ها جوسازی و غیرمنطقی است.

وی تاکید کرد: اینکه آقای رئیس جمهور در انتخاب وزیر علوم نگاهش را از تهران به شهرستان‌ها برده، نشان می‌دهد که بدنبال شایسته‌سالاری بوده و دنبال نیروهای شایسته گشته تا به این گزینه رسیده است.