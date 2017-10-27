به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: در پی نیابت قضایی مأموران آگاهی شهرستان مشهد در خصوص دستگیر متهم (الف) سرقت به عنف که از متهمان سابقهدار است، بلافاصله با هماهنگی مقامات قضایی، نسبت به دستگیری متهم اقدام میکنند.
پاکدل افزود: متهم بهمحض اطلاع از حضور مأموران با یک دستگاه خودرو سواری اقدام به فرار میکند و به دستورات مأموران توجهی نمیکند بهناچار مأموران با رعایت تمام جوانب و قانون بهکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی هوایی میکنند اما متهم بدون توجه به تیراندازی به سمت شهرک گلستان متواری میشود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با تیراندازی مأموران تیر به متهم اصابت میکند اما وی به فرار خود ادامه میدهد.
وی بیان کرد: با اجرای طرح مهار متهم عرصه را بر خود تنگ میبیند بهناچار از خودرو پیاده و پا به فرار میگذارد.
فرمانده انتظامی بجنورد گفت: با تیراندازی هوایی مأموران کلانتری ۱۳ بجنورد و اخطارهای مکرر متهم زمینگیر و دستگیر میشود و در حال حاضر متهم تحت مراقبت مأموران جهت مداوا به مرکز درمانی منتقلشده است.
سرهنگ پاکدل تصریح کرد: این متهم از سارقان و متهمان سابقهدار و دارای چندین فقره سابقه سرقت در پرونده خود است.
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