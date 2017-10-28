شکست سنگین دورتموند در زمین هانوفر/فرصت صدرنشینی برای بایرن مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دورتموند روز شنبه در چارچوب هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا در زمین هانوفر به میدان رفت و مقابل این تیم ۴ بر ۲ شکست خورد.

با این باخت دورتموند در امتیاز ۲۰ باقی ماند و با یک بازی بیشتر و تفاضل گل بهتر نسبت به بایرن مونیخ همچنان در صدر جدول ایستاد اما بایرن مونیخ در صورت کسب امتیاز در بازی مقابل لایپزیگ به صدر جدول خواهد رفت.

نتایج دیدارهای روز شنبه به این ترتیب است:

* هانوفر ۴ - دورتموند ۲

* هوفن هایم یک - مونشن گلادباخ ۳

* هرتابرلین ۲ - هامبورگ یک

* شالکه یک - وولفسبورگ یک

* بایرلورکوزن ۲ - کلن یک