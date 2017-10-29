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۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

هفته دهم بوندس لیگا؛

وردربرمن بار دیگر شکست خورد/ الکساندر نوری به آخر خط رسید!

وردربرمن بار دیگر شکست خورد/ الکساندر نوری به آخر خط رسید!

تیم فوتبال وردربرمن در هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا برابر آگزبورگ شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال وردربرمن و آگزبورگ روز یکشنبه در ادامه هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم آگزبورگ ۳ بر صفر پیروز شد.

این پنجمین باخت تیم برمن در ۱۰ هفته ابتدایی فصل بود. وردربرمن ۵ تساوی نیز در کارنامه دارد و طعم برد را نچشیده است.

شاگردان الکساندر نوری با ۵ امتیاز در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی قرار دارند و به نظر می رسد الکساندر نوری با این تیم به پایان خط رسیده است.

هفته گذشته مسئولان برمن اعلام کرده بودند که یک بازی دیگر به نوری فرصت خواهند داد و باید دید چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.

کد مطلب 4126515

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