وردربرمن بار دیگر شکست خورد/ الکساندر نوری به آخر خط رسید!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال وردربرمن و آگزبورگ روز یکشنبه در ادامه هفته دهم رقابتهای بوندس لیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم آگزبورگ ۳ بر صفر پیروز شد.

این پنجمین باخت تیم برمن در ۱۰ هفته ابتدایی فصل بود. وردربرمن ۵ تساوی نیز در کارنامه دارد و طعم برد را نچشیده است.

شاگردان الکساندر نوری با ۵ امتیاز در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی قرار دارند و به نظر می رسد الکساندر نوری با این تیم به پایان خط رسیده است.

هفته گذشته مسئولان برمن اعلام کرده بودند که یک بازی دیگر به نوری فرصت خواهند داد و باید دید چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد.