به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانههای دیجیتال، حمیدضیایی پرور با بیان این مطلب افزود: یکی از ویژگیهای اصلی نمایشگاه امسال نسبت به دورههای قبل، اجرای پاویون استارتاپها در نمایشگاه است که با حضور بیش از ۱۵۰ استارتاپ برتر کشور برگزار می شود.
وی تصریح کرد: مسوولیت اجرای این پاویون با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و همکارانی از این مجموعه برای اجرای این بخش در روند برگزاری نمایشگاه حضور دارند.
قائم مقام دبیر یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانههای دیجیتال همچنین با اشاره به برگزاری پاویون ویژه خانواده و فضای مجازی در این نمایشگاه، گفت: اجرای این پاویون با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران خواهد بود که کارشناسان مرتبط با برپایی میزهای مشاوره اقدام به راهنمایی خانوادهها برای استفاده هرچه بهتر از رسانههای دیجیتال و فضای مجازی می نمایند و همچنین راهکارهای کاهش آسیب پذیری خانوادهها از فضای مجازی را آموزش خواهند داد.
ضیایی پرور تصریح کرد: امکانات مختلف فرهنگسراهای شهرداری تهران با گرایش دیجیتال نیز در این پاویون در اختیار علاقمندان به ویژه خانوادهها خواهد بود.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانههای دیجیتال از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه جاری در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود و از ساعت ۱۰ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
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