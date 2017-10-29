«شوایک، سرباز ساده دل» جنگ را نشان می دهد اما از صلح حرف می زند

صبح امروز یکشنبه هفتم مهر ماه حمیدرضا نعیمی کارگردان، ادنا زینلیان طراح لباس، رضا حیدری طراح نور، علیرضا عبدالکریمی آهنگساز و بهناز نازی، کتانه افشاری نژاد و مهران رنجبر بازیگران نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره این اثر نمایشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نعیمی در این نشست عنوان کرد: نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» اثر بسیار دشواری بود چون فکر می کنم این کار کاملترین کار گروه ما در تالار وحدت به حساب می آید و مخاطب تا سال ها تصاویری را که از این نمایش می بیند در ذهنش به خاطر خواهد سپرد.

وی افزود: در این اثر حرف بسیار مهمی زده می شود که فقط متعلق به جامعه ما نیست بلکه معضلات تمام جوامع بشری را مطرح می کند و اگر در ظاهر درباره جنگ جهانی اول حرف زده می شود اما تمام جنگ ها و تاریخ ها چه قبل و چه بعد از جنگ جهانی اول را در برمی گیرد. در واقع مساله نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» یک مساله انسانی است؛ جنگ را نشان می دهد اما از صلح حرف می زند.

نعیمی یادآور شد: این نمایش از ارزش های انسانی که قربانی پدیده مذموم جنگ شده است، صحبت می کند و برایش مهم نیست که در نهایت چه کسی جنگ را ایجاد کرده است بلکه مهم این است که این جنگ اتفاق افتاده و باعث شده است همه ارزش ها لطمه ببینند. ما در ابتدا چهره شیرین، لطیف و انسانی از زندگی نشان می دهیم اما در ادامه می بینیم که چطور جنگ، انسانیت، عشق و مهر را تباه می کند و چیزی جز نیستی بر جای نمی گذارد.

در بخش دیگری از این نشست رضا حیدری طراح نور نمایش عنوان کرد: همیشه دوست دارم به عنوان طراح از شروع روخوانی متن در کنار گروه باشم چون این کار مطمئنا می تواند به اجرا کمک کند و ایده پردازی و فضاسازی ها در ذهن طراح از همان لحظه شکل می گیرد. در این کار نیز بودن در کنار گروه کمک شایانی به من کرد.

در ادامه ادنا زینلیان طراح لباس نمایش با اشاره به چگونگی همکاری اش با حمیدرضا نعیمی در این اثر از بی توجهی به جایگاه طراحی لباس در تئاتر گلایه کرد و درباره مشکلات طراحی و دوخت لباس های نمایش سخن گفت.

بازیگران اثر نیز در صحبت هایی کوتاه درباره تاثیر و حضور زنان در جنگ صحبت کردند و اینکه چگونه زنان با عشق و فداکاری برای رسیدن به آرمان هایشان تلاش می کنند اما در لابلای فضای مردانه جنگ گم می شوند.

علیرضا عبدالکریمی آهنگساز نمایش نیز درباره نوع ساز بندی که برای اثر انتخاب کرده و استفاده از دو زبان آلمانی و چک برای ترانه های نمایش سخن گفت.