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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد؛

مذاکرات آستانه بدون حضور «دی میستورا» برگزار می‌شود

مذاکرات آستانه بدون حضور «دی میستورا» برگزار می‌شود

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در دور جدید مذاکرات آستانه حضور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سامزان ملل در امور سوریه، در دور هفتم مذاکرات آستانه حضور ندارد.

دور هفتم مذاکرات آستانه از صبح امروز دوشنبه در پایتخت قزاقستان آغاز شده است.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قزاقستان، بجای دی میستورا فرد دیگری از سازمان ملل در نشست آستانه شرکت می کند.

صبح امروز بخش مطبوعاتی وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد همه هیئت های شرکت کننده در هفتمین نشست بین المللی حل و فصل بحران سوریه وارد آستانه شده اند. نشست های دوجانبه و چند جانبه برای گفتگو درباره موضوعاتی که در دستور کار مذاکرات قرار دارد ، امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4129065
عبدالحمید بیاتی

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