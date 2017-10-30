به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سامزان ملل در امور سوریه، در دور هفتم مذاکرات آستانه حضور ندارد.

دور هفتم مذاکرات آستانه از صبح امروز دوشنبه در پایتخت قزاقستان آغاز شده است.

بر اساس اعلام وزارت خارجه قزاقستان، بجای دی میستورا فرد دیگری از سازمان ملل در نشست آستانه شرکت می کند.

صبح امروز بخش مطبوعاتی وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد همه هیئت های شرکت کننده در هفتمین نشست بین المللی حل و فصل بحران سوریه وارد آستانه شده اند. نشست های دوجانبه و چند جانبه برای گفتگو درباره موضوعاتی که در دستور کار مذاکرات قرار دارد ، امروز برگزار خواهد شد.