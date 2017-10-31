فقط یک دقیقه سکوت کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «فقط یک دقیقه» کاری از هنرمندان رادیو نمایش درباره خانمی است که در یک اداره با فردی که فکر می کند رییس است صحبت می کند و حتی ثانیه ای هم اجازه نمی دهد آن فرد خود را معرفی کند.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج اف ام ۱۰۷.۵ بشنوند.

*به به آقای رحمتی چه عجب ما شما را پیدا کردیم ماشالله هزار ماشالله مثل ستاره هالی میاین سر کار!

- امم من باید...

*مگه شما رو نگذاشتن اینجا به حرف مردم گوش بدین؟ آقا یک ذره گوش شنوا داشته باشین. تو محله ما سنگ رو سنگ بند نیست آقا.

- خانم محترم!

*چیه هنوز هیچی نشده می خواین بگین من برم فردا پس فردا بیام؟ من تا امروز نتیجه نگیرم از اینجا تکون نمی خورم آقای رحمتی.

- یه لحظه شما گوش بکنید.

*نخیر شما گوش کن آقای رحمتی ما یه پارک تو محلمون نداریم من می خوام بدونم دو تا سرسره چقدر قیمت داره آخه دو کیلو چمن چقدر پولش میشه هان؟...