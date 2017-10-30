نشست بررسی حضور ایران در ایفلا ۲۰۱۷ در کتابخانه ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلسه بررسی و گزارش نشست‌های ایفلا ۲۰۱۷ با حضور اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی، رضا شهرابی مدیر کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی و جمعی از کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری : The International Federation of) Library Associations and Institutions، به اختصار IFLA) ارگانی مستقل، غیر دولتی، بین‌المللی، و غیرانتفاعی است. هدف ایفلا ارتقای تفاهم بین‌المللی، همکاری، گفت و شنود، پژوهش و توسعه در همه زمینه‌های کتابداری از جمله کتابشناسی، خدمات اطلاع رسانی و آموزش کارکنان و ایجاد تشکیلاتی است که از طریق آن بتوان جنبه‌های بین اللملی کتابداری را ارائه کرد.

در ابتدای این برنامه غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی گزارشی کلی از برنامه نشست ایفلا ۲۰۱۷ که ۱۹ تا ۲۵ اگوست در شهر ورشو لهستان برگزار شد، ارائه کرد. پس از آن حمیده معماری کارشناس مسئول ISSN، پریسا پاسیار، کارشناس اداره کل منابع دیجیتال، افسانه تیموری خانی، رئیس گروه پردازش اطلاعات دیجیتال و سعیده اکبری داریان، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گزارش مختصری از مقاله خود در نشست ایفلا ۲۰۱۷ ارائه کردند. مهشید برجیان، معاون مدیر اطلاع رسانی کتابخانه ملی نیز گزارشی از یک ورکشاپ که در کتابخانه ملی سنگاپور برگزار شده بود، ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این برنامه، بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در سخنانی کوتاه ضمن تشکر از تیم اعزامی در نشست ایفلا ۲۰۱۷ متشکل از اعضای مدیریت، هیئت علمی و کارشناسان گفت: با حضور چشم‌گیر تیم اعزامی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به ویژه زنان کارشناس حاضر در این نشست، برآن هستیم تا در هیچ اجلاس بین المللی صندلی‌های جمهوری اسلامی خالی نباشد و دنیا با چهره زن ایرانی که می‌تواند با دانش و اندیشه خود تحول بیافریند، بیشتر آشنا شوند.