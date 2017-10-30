  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

مدافع سابق استقلال برای دریافت مطالباتش به باشگاه رفت

مدافع سابق تیم فوتبال استقلال به منظور پیگیری دریافت مطالباتش به محل این باشگاه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی که مطالباتی از زمان حضورش در این تیم داشته، برای پیگیری نحوه و زمان وصول مطالباتش به این باشگاه مراجعه کرد.

بعد از آن که باشگاه استقلال فراخوانی داد تا افرادی که از این باشگاه مطالباتی دارند برای رسیدگی به باشگاه مراجعه نمایند، صبح امروز ایمان عالمی و ستار همدانی از بازیکنان و مربیان سابق استقلال برای رسیدگی به مطالباتشان به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند و بعد از ظهر هم میلاد فخرالدینی به همین منظور به این باشگاه مراجعه نمود. 

سیدرضا افتخاری مدیرعامل این باشگاه در نظر دارد در جهت تسریع در پرداخت بدهی های باشگاه استقلال اقدامات عاجلی انجام دهد. 

کد مطلب 4129421

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

