مدافع سابق استقلال برای دریافت مطالباتش به باشگاه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد فخرالدینی که مطالباتی از زمان حضورش در این تیم داشته، برای پیگیری نحوه و زمان وصول مطالباتش به این باشگاه مراجعه کرد.

بعد از آن که باشگاه استقلال فراخوانی داد تا افرادی که از این باشگاه مطالباتی دارند برای رسیدگی به باشگاه مراجعه نمایند، صبح امروز ایمان عالمی و ستار همدانی از بازیکنان و مربیان سابق استقلال برای رسیدگی به مطالباتشان به ساختمان این باشگاه مراجعه کردند و بعد از ظهر هم میلاد فخرالدینی به همین منظور به این باشگاه مراجعه نمود.

سیدرضا افتخاری مدیرعامل این باشگاه در نظر دارد در جهت تسریع در پرداخت بدهی های باشگاه استقلال اقدامات عاجلی انجام دهد.