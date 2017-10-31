شفر کنار زمین هیاهوی بیهوده دارد/ میک درموت را کی روش تحمیل کرد

حسن روشن با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها و بازدید از غرفه خبرگزاری مهر گفت: استقلال نشان داد هنوز هم با مشکلات عدیده فنی روبرو هست؛ تیمی که اگر هزار دقیقه هم مقابل پرسپولیس بازی می کرد باز هم گل نمی زد.

وی افزود: شفر را حدود ۲۰ سال پیش می شناختم. او مربی تراز اولی نیست. فکر می کنم یکی از عجیب ترین مربیان آلمانی باشد که در کنار زمین هیاهوی بیهوده دارد. این مربی رفتارش در حد و اندازه های نام بزرگ استقلال نیست.

روشن بار دیگر به سبک مدیریتی رضا افتخاری در استقلال تاخت و اظهار داشت: اسم کمیته فنی را بیهوده مصرف کردند تا آقایان انتخاب خودشان را داشته باشند. شفر انتخاب رضا افتخاری بود و من وقتی این موضوع را فهمیدم حاضر نشدم در کمیته فنی بمانم.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران تصریح کرد: متاسفانه باز هم یکی از ضعیف ترین سبک و سیاقی مدیریتی را در باشگاه استقلال شاهد هستیم.

وی در پایان راجع به احتمال خروج میک مک درموت از کادر فنی استقلال تصریح کرد: این مربی از سوی کی روش به منصوریان تحمیل شده بود. شما می بینید که شفر هم می گوید استقلال از لحاظ بدنی بسیار ضعیف شده است. مک درموت نشان داد در قواره های استقلال نیست.