به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، نمایش «جاده ای به سوی کعبه» که بر اساس متنی از آثول فوگارد تولید شده است با نقش آفرینی ثریا قاسمی، شهره سلطانی و هرمز هدایت در دو قسمت ۱۱ و ۱۲ آبان روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

داستان «جاده ای به سوی کعبه» درباره پیرزن هنرمندی به نام هلن است که در منطقه‌ای مسیحی نشین در روستایی واقع در آفریقا زندگی می‌کند. این زن سالخورده مهمان دختر جوانی در شهر می‌شود و در جریان این دیدار، دختر جوان اطلاع می‌یابد که هلن مجسمه‌ای از کعبه ساخته که ۱۲ مرد روحانی سوار بر شتر در اطراف آن حضور دارند. ساختن این مجسمه باعث خشم اهالی روستا می‌شود و هلن تصمیم می گیرد که از مجسمه اش حفاظت کند...

«جاده ای به سوی کعبه» به تهیه کنندگی احمد آسوده پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۴ از شبکه چهار سیما پخش می شود.