به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی جشنواره سپیدار، هیات انتخاب این جشنواره ۲ هزار و ۱۹۰ اثر در بخش کودک و نوجوان و ۸۵۵ اثر در بخش بزرگسال را بررسی کرده اند. بر اساس این گزارش ۶۰۳ داستان، شعر، عکس، نقاشی، روزنامه دیواری، مقاله، فعالیت گروهی و...در بخش کودک و نوجوان و ۶۵ داستان و ۳۰ شعر در بخش بزرگسال همینک به داوری نهایی گذاشته شده اند. برندگان این رقابت طی آیینی یازدهم آذر، ساعت ۱۴ در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون (سالن شهید بهنام محمدی) معرفی خواهند شد.

این جشنواره توسط انتشارات فنی ایران (کتاب های نردبان) برگزار می شود و در طی سه دوره برگزاری قدم های مهمی را در تولید محتوای فرهنگی در حوزه محیط زیست برداشته است.

سومین دوره ی جشنواره ی محیط زیستی سپیدار با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.