مطالبه وزارت بهداشت از جهاد کشاورزی/ غنی سازی گندم و برنج با آهن

غلامرضا اصغری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اظهارداشت به عقیده من غذا مهمتر از دارو است، اگر ما بتوانیم سبک غذایی‌مان را تغییر دهیم، بسیار کمتر از بیمار خواهیم شد و اقدام مناسب آن است که از بیمار شدن افراد جامعه پیگیری کنیم . ما معضلات زیادی در نوع غذاهای مصرفی، نوع سبد غذایی و کیفیت محصولاتمان داریم.

وی افزود: کیفیت محصولات می‌تواند روی پیشگیری از بیماری‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد. محصولاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را باید از لحاظ مواد غذایی بهبود ببخشیم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، گندم، برنج و سیب‌زمینی، غنی‌سازی از مواد مغذی هستند. درواقع آنها غنی‌سازی بایو می‌کنند و این مطالبه‌ای است که ما از وزارت کشاورزی داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: مواد اولیه ای که در اختیار مردم قرار می‌گیرند، باید سرشار از پروتئین , مواد ویتامینه و املاح معدنی باشد. هر چه روی کمیت تولید تمرکز کنیم، کیفیت پایین می‌آید ولی می‌بایست تمرکزمان را روی کیفیت مواد غذایی بگذاریم.

اصغری اظهار کرد: از دولت توقع داریم از افزایش قیمت شکر و روغن به نفع لبنیات و گوشت، یارانه بدهد. هر چه مصرف شکر و روغن را کاهش دهیم و در ازای مصرف لبنیات و گوشت را افزایش دهیم، بدن سالم‌تری خواهیم داشت؛ در نتیجه بیمار کمتری هم خواهیم داشت که به نفع کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف شکر و روغن از مصرف لبنیات و پروتئین بیشتر است که علاوه بر فرهنگ‌سازی، اصلاح قیمت آنها می‌تواند مردم را به سمت مصرف پروتئین و لبنیات سوق دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: آموزش در مدارس مسئله بسیار مهمی است، زیرا دختران دبیرستانی امروز، رؤسای آشپزخانه‌های فردا در خانوار هستند که می‌بایست با فرهنگ‌سازی درست، کاهش میزان مصرف نمک و چربی را به آنها آموزش داد که در نتیجه آن، بیماری‌های قلبی کمتر می‌شود که می‌تواند در کلان کشور تأثیرگذار باشد.