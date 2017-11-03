رئیس دفتر رئیس جمهور وارد چذابه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که صبح امروز وارد اهواز شده بود، با همراه برخی مسئولان استانی لحظاتی قبل وارد چذابه شد تا روند اعزام زائران به کشور عراق به منظور شرکت در مراسم اربعین دیدن کند.

