رئیس دفتر رئیس جمهور وارد چذابه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که صبح امروز وارد اهواز شده بود، با همراه برخی مسئولان استانی لحظاتی قبل وارد چذابه شد تا روند اعزام زائران به کشور عراق به منظور شرکت در مراسم اربعین دیدن کند.
اهواز - رئیس دفتر رئیس جمهور لحظاتی قبل به منظور بررسی زیرساخت های موجود برای اعزام زائران اربعین وارد مرز چذابه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که صبح امروز وارد اهواز شده بود، با همراه برخی مسئولان استانی لحظاتی قبل وارد چذابه شد تا روند اعزام زائران به کشور عراق به منظور شرکت در مراسم اربعین دیدن کند.
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