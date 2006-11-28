دادستان کرج برای مدیران کم کار تشکیل پرونده می دهد

علی اصغر شفیعی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: عموم مدیران کرج یا به قوانین آشنا نیستند یا توان مدیریت ندارند یا برنامه و امکانات موجود امکان مدیریت سالم را از آنان سلب می کند.

وی افزود: به عنوان نمونه شرکت برق کرج به 14 قطعه زمین که هیچ گونه اعیانی ندارد برق داده است یا شرکت آب و فاضلاب به مشترکان خارج از محدوده امتیاز آب واگذار می کند.

شفیعی خاطر نشان کرد: برخی شرکت ها نیز در پیگیری تعرض به حریم اختیارات خود کوتاهی می کنند به عنوان مثال شرکت آب در خصوص تصرف رودخانه کرج که توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته هیچ اقدامی نکرده و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل شده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه ای دیگر خدمات رسانی در پل شهید سلطانی کرج از ساعت 16 تا 21 تعطیل است و هیچ کسی در این خصوص پاسخگو نیست یا کانال فردیس که به دلایل متعدد زمینه بروز جرم را فراهم کرده و هیچ مسئولی ساماندهی آن را نمی پذیرد.

دادستان کرج تصریح کرد: برخی مدیران و مسئولان ادارات کرج از جمله عوامل گسترش ساخت و سازهای بی رویه در این شهرستان هستند و با کم کاری یا بی توجهی منجر به گسترش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی می شوند.

وی ، پیگیری در خصوص موارد یاد شده جز وظایف ذاتی دادستان دانست و تاکید کرد: برخی افراد که عنوان می کنند دادستان حق ورود به این موارد را ندارد یا به وظایف دادستان آشنا نیستند یا از وظایف دادستان چیزی درذهن دارند که خلاف قانون است.

شفیعی یادآور شد: ادارات ما پیشگیری از جرم را جدی نگرفته اند و منتظرند جرم واقع شود تا آنها وارد عمل شوند.