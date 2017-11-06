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۱۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

وزارت نفت خبرداد:

قیمت نفت خام سبک ایران از مرز ۵۷ دلار گذشت

قیمت نفت خام سبک ایران از مرز ۵۷ دلار گذشت

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۷ اکتبر (جمعه، ۵ آبان‌ماه) با افزایش بیش از یک دلاری از مرز ۵۷ دلار فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۲۷ اکتبر(جمعه، ۵ آبان‌ماه) با یک دلار و ۳۲ سنت افزایش به ۵۷ دلار و ۴۵ سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۵۰ دلار و ۲۶سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام سنگین ایران نیز در هفته مورد بررسی ۴۰ سنت برای هر بشکه افزایش یافت و به ۵۴ دلار و ۹۵ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز به ۵۶ دلار و ۳۴ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته ۶۲ سنت افزایش یافته است.

قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی در هفته منتهی به ۲۷ اکتبر، ۷۸ سنت افزایش یافت و به ۵۲ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت برنت یک دلار و ۲۱ سنت در هفته مورد اشاره، افزایش یافته است و به ۵۸ دلار و ۵۹ سنت برای هر بشکه رسیده است.

همچنین قیمت نفت خام شاخص‌های دوبی و عمان نیز به ترتیب ۵۶  دلار و ۲۶ سنت و ۵۶ دلار و ۱۴سنت برای هر بشکه شد که نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۳۵ سنت و ۲۶ سنت افزایش نشان می‌دهد.

کد مطلب 4136871

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