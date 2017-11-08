بهار سرگزی عضو این گروه پژوهی درباره دستاوردهای این گروه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سال ۱۳۹۰ بود که برای تحقیق به منظور گردآوری مطالب کتاب گردشگری خوزستان به منطقه شهیون در این استان رفتیم و به گورستانی در کنار قلعه شاداب برخوردیم که ویژگی‌های خاصی داشت. پنج سال بعد با آرش نورآقایی، مجتبی گهستونی، نوشین کاظمی و پوران زنگنه گروهی تشکیل دادیم و با راهنمایی‌های سامان فرجی از پژوهشگران محلی در خوزستان تصمیم گرفتیم تا به بررسی نقوش تدفینی این گورستان بپردازیم.

او به اهداف تشکیل این گروه پژوهشی اشاره و بیان کرد: ما علاوه‌بر پژوهش در ارتباط با نقوش حک شده بر سنگ قبرهای این گورستان، به دنبال به وجود آوردن زمینه­‌های لازم برای حفاظت از این آرامستان، استفاده از نقوش سنگ قبرها در کپوهای تولیدی منطقه شهیون و دیگر دست­بافته‌ها، تولید انواع وسایل کاربردی با استفاده از طرح‌های دراختیار، چاپ کتاب و تهیه تولیدات تصویری برای معرفی نقش و نگارها، انتخاب برندی برای تولیدات محلی با استفاده از عنوان­‌های بومی و همچنین ایجاد بازار اقتصادی بودیم.

سرگزی با اشاره به مراحل ثبت و کاربردی کردن نقوش حک شده بر سنگ قبرها گفت: ما ابتدا به صورت کامل و تک ­به ­تک از تمام قبرها، عکسبرداری و فیلمبرداری کردیم. سپس تعداد مزارهایی که نقش و نگار داشتند، مشخص شد و در نهایت، نقوش را طراحی و طرح‌های مختلف را از هم جدا کردیم و بعد از این تفکیک با تنوع نقوش انسانی، حیوانی و جانوری، گیاهی و آلات و ادوات روبه رو شدیم.

این هنرمند گرافیست در ادامه بیان کرد: با آماده ­سازی طرح‌ها از تعدادی هنرمند سفالگر و همچنین از کپوبافان بومی خواستیم تا در کارهای خود از این طرح‌ها استفاده کنند. طبیعی است که این کار، در ابتدا برایشان سخت بود چون به طرح‌های جدید عادت نداشتند اما حالا تعدادی از این نقوش روی لیوان و مگنت و ظرف و وسایل تزئینی نقش بسته است.

سرگزی با اشاره به این که از طرح سنگ قبرها در طراحی پارچه هم می توان استفاده کرد گفت: این نقش‌ها، خلاقه و منحصر به فرد است در نتیجه نه تنها در کپوبافی و سفال که جزو هنرهای بومی مردم خوزستان است که در طراحی پارچه و دیگر موارد هم می توان از آن استفاده کرد.