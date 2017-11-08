یک میلیون و ۱۵۰ هزار کشاورز در کشور محصولات خود را بیمه کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم حسن‌نژاد سه شنبه شب در حاشیه سفر به رفسنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیمه کشاورزی یک بیمه حمایتی است، اظهار داشت: سال گذشته خسارتهایی که به باغداران و پسته کاران این شهرستان ایجاد شد را به طور کامل مطابق با بیمه نامه های خود پرداخت کردیم و ملاک ما بیمه نامه ها است.

وی افزود: امسال هم در اثر سرما و در اثر تأمین نشدن سرمای زمستانه، گرمازدگی و تگرگ، باغداران شهرستانهای رفسنجان و انار خسارت دیدند که خسارت آنها در حال بررسی و نهایی شدن است.

وی تصریح کرد: بیمه کشاورزی در طول دوران فعالیت خود همواره سه تا چهار برابر حق بیمه های دریافتی، خسارت به کشاورزان پرداخت کرده و یک بیمه زیان ده است و هیچ وقت در مقابل تعهدات خود نسبت به کشاورزان شانه خالی نکرده و نخواهیم کرد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی ایران تصریح کرد: در شهرستان رفسنجان در سال گذشته ۵۲ میلیارد ریال حق بیمه توسط باغداران پرداخت شد که ۱۲۶ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند، باغداران این شهرستان در سال ۹۳-۹۴ مبلغ ۴۵ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت و ۱۴۰ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند.

وی ادامه داد: در سال ۹۲-۹۳ نیز باغداران شهرستان رفسنجان مبلغ ۳۷ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت و ۹۰ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند. در سال ۹۰-۹۱ نیز مبلغ ۲۷ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت و ۵۱ میلیارد ریال غرامت دریافت کردند.

حسن نژاد با بیان اینکه همیشه پرداختی های ما چندین برابر دریافتی ها است، یادآور شد: در سراسر کشور یک میلیون و ۱۵۰ هزار کشاورز محصولات خود را بیمه کرده اند و بیش از ۹۰ درصد از کشاورزانی که محصول خود را بیمه کرده اند از ما غرامت دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه استان کرمان دومین استان از نظر دریافت غرامت در کشور است، افزود: در مورد محصول پسته پنج گزینه مختلف برای پرداخت غرامت داریم و کسانی که حق بیمه بالاتری پرداخت می کنند صندوق بیمه نیز تعهد بالاتری برای پرداخت غرامت به آنها خواهد داد.