بالاترین خدمت و عبادت خدمت رسانی به زائران است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه، حجت الاسلام والمسلمین ابوتراب بهرامی شامگاه چهارشنبه در جمع نمازگذاران مرز چذابه اظهار کرد: عزاداری های اربعین یکی از کارهای خیر و نیک جامعه اسلامی است که قطعا برکات معنوی بسیاری به دنبال دارد.

وی در ادامه دو عامل بدبختی انسان را جهالت و گمراهی دانست و افزود: امام حسین (ع) جان خود را فدا کرد، برای اینکه مردم را از این دو بدبختی نجات دهد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا تصریح کرد: یکی از انواع اقتدارها معنوی است که حرکت امام حسین (ع) و راهپیمایی بزرگ اربعین نشانه دهنده این است که در این سنوات اخیر مردم اینقدر بسیار عاشق صحرای کربلا شده اندکه برای این جاذبه بالا حضوری پررنگ دارند.

ترابی با تقدیر از خدمت رسانی پلیس به زائران اربعین حسینی بیان کرد: بالاترین خدمت و عبادت خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی است که در روایات آمده که خداوند متعال و پیامبران به آنها مباهات می کنند.

وی در پایان با اشاره به توفیقی که در این ایام نصیب کارکنان نیروی انتظامی شده تا به زائران اربعین حسینی خدمت کنند، گفت: کارکنان نیروی انتظامی در این ایام با علاقه و اشتیاق بیشتر تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا خدمت شایسته ای را به زائران ارائه کنند.