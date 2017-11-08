۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۹:۴۹

در جلسه اخیر مصوب شد؛

عرضه وکیوم باتوم پالایشگاهها با ارز آزاد در بورس کالا

بر اساس تصمیم جدید شورای رقابت مقرر شده است تا ظرف مدت یک ماه، دستورالعملی برای عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه ها با شرایط قراردادهای بلندمدت برای عرضه در بورس کالای ایران تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه سیصد و یازدهمین جلسه شورای رقابت، عرضه وکیوم باتوم پالایشگاه ها به طور کامل در بورس کالای ایران و با محاسبه نرخ ارز آزاد انجام خواهد شد.

شورای رقابت اعلام کرد: به موجب بند ۵ ماده ۵۸ تا یک ماه به منظور برقراری شرایط همسان در عرضه وکیوم باتوم توسط کلیه پالایشگاه های کشور از طریق بورس کالا، دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار وکیوم باتوم را با رعایت اصول افزایش شفافیت، رفع تبعیض و بهبود رقابت‌پذیری، تدوین قراردادهای طولانی مدت و با لحاظ نرخ ارز سامانه سنا بانک مرکزی در محاسبات قیمت وکیوم باتوم، تهیه و به شورای رقابت ارائه شود.  

همچنین شورای رقابت اعلام کرد: عمده انگیزه تولیدکنندگان قیر در کشور صادرات این محصول به مشتریان خارجی است. تخمین زده می‌شود که سالانه نزدیک به سه میلیون تن قیر از کشور صادر می شود. با عنایت به آنکه در فرایند تبدیل وکیوم باتوم به قیر سرمایه مورد نیاز نسبت به میزان فروش کم است، لذا ورود به این صنعت به سادگی مقدور است و بستن و تاسیس مجدد نیز کم‌هزینه خواهد بود.

در عین حال خرید وکیوم باتوم با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای و فروش قیر به نرخ ارز آزاد و صادرات آن برای واحدهایی که مشمول خوراک وکیوم باتوم می‌شوند، امتیاز بالایی ایجاد می‌کند که منجر به تقاضای کاذب و اخلال در تقاضا و رقابت می‌شود.

