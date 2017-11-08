جنوب تهران میعادگاه جاماندگان اربعین حسینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی، ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) ۱۷ کیلومتر است و در جنوب تهران خیابان های فدائیان اسلام، شهید رجایی، شهید بیات (۲۴ متری رازی) از جمله مسیرهای پیاده روی اربعین حسینی می باشند که تمهیدات ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم و خدمات رسانی به زائران تدارک دیده شده است.

صفوی افزود: پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی به عنوان یک برنامه تاثیرگذار فرهنگی در سطح ملی اثرگذار خواهد بود و لذا لازم است همه دستگاه ها تلاش کنند تا خدمات بهتر و ارزشمندتری را در این زمینه داشته باشند و شهرداری منطقه ۲۰ نیز در این راستا گام های خوبی را برداشته است که می توان به لایروبی و شستشوی انهار و کانالها، شستشوی کیوسکها، نظافت و رفت و روب معابر و المانهای شهری، حفاری چند حلقه چاه جذبی برای استفاده از سرویس های بهداشتی، نصب و جانمایی سرویس های بهداشتی ماموت در مسیر راهپیمائی و اضلاع حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، کاشت درخت و درختچه در مسیر راهپیمائی، حذف زوائد فیزیکی، حبابشویی و رفع خاموشی، لانه کوبی و طعمه گذاری، زنده گیری سگ های بلاصاحب اشاره کرد.

وی با بیان اینکه پاکسازی و بهسازی معابر و اجرای بهینه طرح پسماندها و جمع آوری زباله ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: اکیپ های خدمات شهری برای پاکسازی مستمر مسیر حرکت در آماده باش خواهند بود و در روز اربعین نیروهای پاکبان، شهربان و معبربان در طول مسیر استقرار دارند و تمامی مسیر توسط گشت های خدمات شهری کنترل می شود و همچنین خودروهای حمل زباله و ویژه جمع آوری پسماندهای خشک، جانمایی مخازن و اکیپ های جمع آوری پسماند خشک در مجاورت تمامی ایستگاه ها، توزیع نایلونهای جمع آوری زباله، لیوانهای یکبارمصرف و بروشورهای اطلاع رسانی در طول مسیر پیش بینی شده است، تا به بهترین شکل ممکن پذیرایی از زائرین و راهپیمایان صورت بگیرد.

شهردار منطقه ۲۰ در ادامه با اشاره به اینکه به زیباسازی و آراستگی محورهای راهپیمائی انجام شده است افزود: با نصب پرچم های سیاه، بنرهای اطلاع رسانی و طرح های فرهنگی در مسیر راهپیمائی و همچنین پوشش تلویزیونهای شهری در ۵ نقطه پرتردد منطقه با پیامهای اربعین؛ فضاسازی مناسب این ایام صورت گرفته است.

صفوی با اعلام محدودیت های ترافیکی در ۵ مقطع اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بیان داشت: ۴۵۰ دستگاه اتوبوس از پارکینگ مقابل فرمانداری به مقاصد ۱۳ آبان، نازی آباد، صالح آباد، راه آهن و خانی آباد – از انتهای خیابان فدائیان اسلام مقابل بیمارستان فیروزآبادی به مقاصد دولت آباد، میدان شوش، میدان خراسان و خاوران و از میدان حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به مترو شهرری و همچنین از ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به باقر شهر و کهریزک برای خدمات رسانی به شهروندان و برگشت راهپیمایان در نظر گرفته شده است.

شهردار منطقه ۲۰ در پایان با اشاره به غرفه های فرهنگی و صلواتی گفت: این غرفه ها با مشارکت نهادها و سازمان های دولتی و مردم نهاد انجام می گیرد و طی آن ۶۱ ایستگاه صلواتی و فرهنگی شامل سلامت زائر، آموزش شهروندی، بازیافت، آسمان آبی- زمین پاک و بسیج رسانه و ۵ موکب برای ارائه خدمات رفاهی و پذیرائی در مسیر راهپیمائی در منطقه ۲۰ مستقر خواهد شد.