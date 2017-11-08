فرهنگسراها نقش مهمی در گسترش فرهنگ کتابخوانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی- هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، ناصر امین زاده با اشاره به این که توجه به مقوله کتاب، نباید به هفته کتاب محدود شود گفت: اگرچه این هفته، بهانه خوبی برای پرداختن به کتاب و کتابخوانی است و سازمان ها و نهادهای مختلف، برنامه های گوناگونی را در این راستا اجرا می کنند اما توجه به کتاب و وضعیت نشر به بهانه نیاز ندارد و تلاش ما براین است که در طول سال، به گسترش فرهنگ مطالعه و نهادینه کردن آن بپردازیم.

رییس فرهنگسرای گلستان، توجه به موضوعات فرهنگی را یکی از وظایف فرهنگسرا ها دانست و افزود: مراکز فرهنگی می توانند نقش مهم و موثری بر افزایش سرانه مطالعه داشته باشند. در هر حال، فرهنگسراها، کتابخانه ها مراکز فرهنگی بسیاری، وابسته به شهرداری هستند وطی این سال ها، توانسته اند تاثیر زیادی بر گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته باشند.

امین زاده با اشاره به شعار هفته کتاب یعنی «کتاب، سایه بان شهر» به برنامه هایی که همزمان با هفته کتاب در سطح منطقه اجرا می شود، اشاره و بیان کرد: سه شنبه، ۲۳ آبان ماه برنامه «ترنم قلم» که به نقد و بررسی یک اثر داستانی باحضور نویسنده و منتقدان می پردازد و همچنین کارگاه داستان نویسی «محفل داستان»، شرح و تفسیرمثنوی معنوی با عنوان «بشنواز نی» در کتابخانه گلستان برگزار می شود.

مدیر مراکز فرهنگی- هنری منطقه ۸ با اشاره به این که لازم است فرهنگ مطالعه از کودکی در افراد نهادینه شود گفت: در راستای رسیدن به این هدف، طی هفته کتاب برنامه «یک روز خوب با کتاب» به اجرا درمی آید تا دانش آموزان بتوانند با نویسندگان محبوب خود از جمله محمدرضا شمس، لاله جعفری، مریم اسلامی، محمود بَرآبادی و دیگر نویسندگان دیدار و گفت و گو کنند. البته این برنامه، ویژه بزرگ ترها هم هست؛ به این معنی که ما از نویسندگان گروه سنی بزرگسال هم دعوت کرده ایم تا با مخاطبان خود، دیدار و گفت و گو کنند.

امین زاده، به نقش کتابخانه های عمومی در رشد و گسترش فرهنگ مطالعه اشاره و بیان کرد: ساخت وتجهیز کتابخانه های عمومی از مهم ترین وظایف شهرداری ها و مراکز فرهنگی وابسته به شهردای است. از این رو تمام کتابخانه های منطقه ۸ در طول هفته کتاب، علاقه مندان را به طور رایگان به عضویت خود درمی آورند. همچنین فرصتی فراهم شده تا دانش آموزان از فضای کتابخانه ها در سطح منطقه بازدید و با محیط و نوع فعالیت شان آشنا و با طرح «هبه کتاب" به اهداء کتاب تشویق و ترغیب شوند.

او در ادامه گفته های خود بیان کرد: برنامه «جشن امضا» و «عصرانه با کتاب»، برنامه هایی است که در کتابخانه سلام، «شاهنامه خوانی برای کودکان» در کتابخانه شقایق، «پنجره ای رو به دانایی» در کتابخانه فرزانگان، «یک روز خوب با کتابخانه»، «کتابخانه محله ما»، «یار مهربان» و «با هم فکر کنیم» در کتابخانه شهربانو، «زنبور زرنگ» در کتابخانه گلبرگ و همچنین «دور همی کتاب» در کتابخانه دکتر شهیدی اجرا می شود.

برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات متنوع و تخفیف ویژه در فرهنگسرای گلستان و کتابخانه های این منطقه در ایام هفته کتابخوانی از دیگر برنامه های مراکز فرهنگی منطقه ۸ در این هفته است.