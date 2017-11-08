دیدارهای آتی پوتین، موضوع نشست شورای امنیت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت روسیه درخصوص دیدارهایش در حاشیه اجلاس اپک در ویتنام گفتگو کرد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در خصوص این جلسه گفت: در این نشست، مسائل جاری اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. همچنین مسائل مرتبط با آمادگی پوتین برای حضور در اجلاس اپک در ویتنام و دیدارهای دوجانبه ای که پوتین قرار است در حاشیه این اجلاس داشته باشد، بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، «والنتینو ماتوینکو» رئیس شورای روسیه، «ویچسلاو وولدین» رئیس دوما، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه و دیگر مقامات روسی حضور داشتند.

گفتنی است که برنامه ریزی شده، تا پوتین در حاشیه نشست اپک با ترامپ دیدار کند و در مورد مسائلی همچون کره شمالی و سوریه، صحبت کنند.