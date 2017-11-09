به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کاروان پیاده‌روی اربعین حسینی و زوار قبه حسینی از نجف تا کربلا، مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در دیر با حضور عاشقان ثارالله از امام زاده سید مرتضی به طرف امام زاده شاه ابوالقاسم و جنت الشهدا به مسافت ۱۰ کیلومتر برگزار شد.

در این مراسم معنوی دلسوختگان سید و سالار شهیدان مسیر ۱۰ کیلومتری را از امام زاده سید مرتضی روز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه جاری مصادف با اربعین حسینی به یاد زائران حسینی در فاصله نجف تا کربلا آغاز کردند و با گذر از ایستگاه‌های صلواتی به امام زاده شاه ابوالقاسم و جنت الشهدا شرفیاب شدند.

در این اجتماع بزرگ هیئات مذهبی حضور پر رنگی داشتند، عزادارانی که بر سر و سینه می کوبیدند و در قالب گروه های عزاداری به برپایی عزاداری چهلمین روز شهادت سید و سالار شهدا پرداختند، نکته قابل توجه در این همایش بزرگ پیاده رویی نقش برجسته و حضور چشم گیر نوجوانان و جوانان در عزاداری روز اربعین در ورامین بود.

در این پیاده روی که روز پنجشنبه از محل امامزاده سید مرتضی به طرف امامزاده شاه ابوالقاسم و جنت الشهدا به مسافت ۱۰ کیلومتر برگزار شد، بیش از ۱۵ هزار نفر از مشتاقان سالار شهیدان امام حسین(ع) شرکت داشتند.

سوگواران حسینی که ایستگاه‌های صلواتی خود را از روز قبل در مسیر این پیاده رویی آماده کرده بودند با تهیه و توزیع غذاهای نذری در مسیر پیاده روی عزاداران در زنده نگه داشتن قیام کربلا خدمت و بندگی خود را در عمل نشان دادند.

بانوی امدادگر و عضو جمعیت هلال احمر شهرستان دیر که در این همایش حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: سیدالشهدا(ع) معلم آزادگی و ایثار و از خود گذشتگی بوده و این بهترین درس اربعین است.

اسماء بیات پور با بیان اینکه مردم شهر دیر و شهرهای اطراف این شهرستان، هر ساله همزمان با اربعین حسینی این همایش بزرگ پیاده روی حرم تا حرم را با حضوری پرشور برگزار می کنند، اظهار داشت: ما در این راهپیمایی اعلام می‌کنیم که راه سیدالشهدا را تا ظهور امام زمان ادامه خواهیم داد.

یکی از جوانان ورزشکار حاضر در این همایش در گفتگو با مهر گفت: حضور با شکوه اقشار مختلف مردم مومن و ولایی و ورزشکاران شهر دیر در این مراسم نشان دهنده این است که عاشق و ارادتمند اهل بیت عصمت و طهارت هستند.

ابوذر درگاهی افزود: عاشقان و دل دادگان سیدالشهدا(ع) که به هر دلیلی توفیق حضور در کربلای معلی را نداشتند، آمدند تا نشان دهند عشق به حسین(ع) در خون شیعیان ایران می جوشد.

فضل الله عمرانی هنرمند و بازیگر تئاتر دیر،که به همراه خانواده خود در این همایش بزرگ پیاده روی حضور داشت در گفتگو با مهر گفت: امروز مردم شهر دیر با حضور با شکوه خود بار دیگر نشان دادند که در راه دفاع از ولایت لحظه ای تردید نخواهند داشت و در تمام صحنه ها حاضر هستند.

عمرانی همسر این هنرمند دیری با بیان اینکه این همایش بزرگ جلوه دیگری از علاقه به امام حسین(علیه السلام)، کربلا و عاشورا است، افزود: همایش پیاده روی اربعین نمایش اقتدار و عظمت شیعیان در سراسر جهان بوده که نمایشی از شور و شعور حسینی است.

در این میان پیر زنی که با اشک و ناله و عصا به دست می آمد و با خود زمزمه می کرد« امام حسین پیر شدم و کربلایت را ندیدم و امروز آمدم بگویم که من عمری است برای دیدن حرمت اشک می ریزم و آرزوی دیدن کربلایت را دارم»

بانوی جوان دیگری که به همراه خانواده خود در این همایش عظیم حسینی شرکت داشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز همایش پیاده‌روی اربعین به یک اقدام فرهنگ ساز در عرصه جهانی تبدیل شده است.

فاطمه فریدونی اظهار داشت: پیاده روی بزرگ اربعین یک حرکت الهی و بین المللی است و نشان دهنده عظمت دین اسلام و تشییع به جهان است.

فرماندار شهرستان دیر در این همایش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت:حضور میلیونی شیعیان و پیاده روی اربعین حسینی هیمنه استکبار جهانی را به لرزه در آورده است.

حمزه اعتماد با اشاره به شکوه و عظمت پیاده روی اربعین حسینی در شهرستان دیر اظهار داشت:عشق و ارادت به امام حسین(ع) بیانگر این است که راه حسینی فراموش ناشدنی است.

اعتماد با بیان اینکه همایش پیاده روی اربعین نمایش اقتدار و عظمت شیعیان در سراسر جهان بوده که نمایشی از شور و شعور حسینی است، گفت: بی شک همایش پیاده روی اربعین حسینی یکی از بی نظیرترین حرکت های الهی است که هر انسانی با هر دین وآیینی خود را به این مراسم میرساند و در آن شرکت می کند.

امام جمعه بندر دیر در این آیین ضمن تسلیت اربعین حسینی گفت: اگر فرهنگ عاشورا در جامعه نهادینه شود، ارزش های اسلامی شامل روحیه انقلابی و عزت طلبی باقی می ماند.

حجت الاسلام سید علی حسینی،ضمن تقدیر از حضور با شکوه مردم در همایش پیاده رویی اربعین در سراسر شهرستان دیر،اظهار داشت: پیاده روی میلیونی زائران حسینی نشان از عشق و دلدادگی و لبیک به سالارشهیدان اباعبدالله الحسین(ع) است.

امام جمعه دیر،گفت:همایش پیاده‌روی اربعین یک پیاده‌روی صرف نبوده بلکه حرکتی ارزشمند در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی در جامعه جهانی است.

این همایش پیاده روی باحضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان و هیات های مذهبی از مکان مقدس امام زاده سید مرتضی شهر دیر تا امامزاده شاه زاده ابولقاسم شهر دیر و با همکاری هیئت رهروان شهداء شهر دیر، سپاه ناحیه دیر، دفتر امام جمعه و دیگر نهادهای دولتی و هیئت های مذهبی شهرستان برگزار شد.

گفتنی است همزمان با مرکز شهرستان در شهرهای بردستان، دوراهک، آبدان، بردخون نیز پیاده رویی بزرگ اربعین با حضور با شکوه مردم برگزار شد.