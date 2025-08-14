خبرگزاری مهر، گروه استانها- هادی دوراهکی: هزاران نفر از مردم مؤمن و ولایتمدار، در قالب همایش پیادهروی جاماندگان اربعین مسیر هفت کیلومتری از بقعه متبرکه امامزاده سید مرتضی (ع) تا امامزاده شاه ابوالقاسم (ع) و جنتالشهدا را پیمودند.
مردم با گامهایی استوار و قلبهایی مالامال از عشق حسینی در این مسیر قدم برداشتند و این حضور باشکوه، جلوهای از همبستگی دینی و پیام استقامت ملت ایران به جهانیان بود.
در طول مسیر، موکبهای مردمی و ایستگاههای صلواتی با چای، شربت خنک، خرما و غذای گرم از عزاداران پذیرایی کردند.
صدای نوحهخوانی، ذکر مصیبت و پخش سرودهای حماسی، فضای روحانی خاصی به مراسم بخشیده بود نیروی انتظامی، پلیس راه و بسیج، با همکاری هیئتهای مذهبی، نظم و امنیت این رویداد بزرگ را تأمین کردند.
قرائت زیارت عاشورا و دعای اربعین در نقاط مختلف مسیر، حال و هوای کربلا را در قلب شهر زنده کرد.
پیادهروی در اوج گرما
رئیس شورای هیئتهای مذهبی شهرستان دیر در گفتوگو با مهر گفت: امروز مردم شهرستان دیر با وجود گرمای طاقتفرسای هوا، از کوچک و بزرگ، زن و مرد، با شور و شعور حسینی مسیر هفت کیلومتری را از بقعه متبرکه امامزاده سید مرتضی (ع) تا گلزار شهدای دیر پیادهروی کردند.
محمدرضا صالحنژاد افزود: این مراسم جلوهای از ارادت و عشق بینظیر مردم به سیدالشهدا (ع) بود. مردم حتی از روستاهای حاجیآباد، لمبدان بالایی و لمبدان پایینی با پای پیاده در این مسیر سخت شرکت کردند و با قرائت زیارت عاشورا و نوحهخوانیهای پرشور، فضای معنوی خاصی تا شهدای گمنام بردستان ایجاد کردند.
صالحنژاد گفت: این حضور پرشور، نشان میدهد که فرهنگ عاشورا و اربعین در دلهای مردم دیر زنده است و هیچ شرایطی، حتی گرمای شدید، نمیتواند ارادت آنها به سیدالشهدا (ع) را کمرنگ کند.
وی تاکید کرد: امروز، مسیرهای طولانی و گرمای هوا نتوانست عزم و اراده مردم را کم کند و جلوهای واقعی از همدلی، وحدت و عشق حسینی در سراسر شهرستان دیر به نمایش گذاشته شد.
جلوهای کمنظیر از همدلی، اتحاد و عشق
فرماندار شهرستان دیر در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عظمت پیادهروی جاماندگان اربعین گفت: امروز شاهد جلوهای کمنظیر از همدلی، اتحاد و عشق به اهلبیت (ع) در سراسر شهرستان بودیم.
سید علیرضا سجادی گفت: حضور مردم از شهرها و روستاها، حتی مسیرهای طولانی و سخت، نشان میدهد که فرهنگ عاشورا و اربعین در دلهای مردم دیر عمیقاً ریشه دارد.
وی افزود: این حرکت معنوی علاوه بر تجلی عشق حسینی، پیام روشنی از استقامت و پایبندی مردم ایران به اصول دین و ارزشهای والای انسانی به جهانیان منتقل میکند.
فرماندار شهرستان دیر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در چنین مراسمهایی، نشان میدهد که راه سیدالشهدا (ع) همواره زنده است و نسلهای امروز نیز با اراده و ایمان پایبند به این مسیر خواهند ماند.
پیوند عاشورا با مقاومت امروز
امام جمعه دیر صبح پنجشنبه در این مراسم با تسلیت اربعین حسینی و اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: پیام عاشورا امروز در خیابانهای دیر طنینانداز شد همان پیامی که در برابر یزید زمان ایستاد و اجازه نداد حق خاموش شود.
حجتالاسلام سید علی حسینی افزود: آمریکا و اسرائیل در این نبرد نهتنها به اهدافشان نرسیدند بلکه با استقامت ملت ایران، شکست تاریخی خوردند این استقامت، تاسی از مکتب عاشورا و الگوبرداری از شجاعت حضرت زینب (س) است.
وی تاکید کرد: پیادهروی نمایش اقتدار امت اسلامی و هشداری به مستکبران است که بدانند امت حسینی در هیچ شرایطی از آرمانهای خود عقبنشینی نمیکند.
صدای مردم؛ دل در کربلا، قدم در دیر
زهرا فریدونی، یکی از بانوان شرکتکننده، گفت: هرچند جسم ما اینجاست اما دلهایمان امروز همقدم با زائران کربلا از نجف تا کربلا در حرکت است.
جواد عباسی، مرد ۶۰ ساله دیری، حضورش را بیعت دوباره با امام حسین (ع) دانست و گفت: امسال نتوانستیم کربلا برویم اما این مسیر هفت کیلومتری برای ما حکم همان راه نجف تا کربلا را داشت.
در شهرستان دیر علاوه بر مرکز شهر، شهرهای بردستان، دوراهک، آبدان و بردخون شاهد حضور پرشور مردم در مسیرهای تعیینشده بودند.
همچنین اهالی روستاهای حاجیآباد، لمبدان بالایی و لمبدان پایینی، در روز اربعین مسیر هفت کیلومتری تا گلزار شهدای گمنام شهر بردستان را با عشق و ارادت حسینی پیادهروی کردند.
نظر شما