برگزاری انتخابات کمیته با اساسنامه قدیم و آئین نامه انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک که تدوین آن به خاطر ابلاغ قانون انتزاع در دستور کار هیات اجرایی قرار گرفت به رغم تائیدیه اولیه توسط کمیته بین المللی المپیک (IOC) هنوز مراحل داخلی لازم برای تصویب نهایی را پشت سر نگذاشته است. این اساسنامه باید در هیات دولت هم بررسی و تصویب شود تا بتواند مجوز لازم جهت اجرا را از IOC دریافت کند این در حالی است که اساسنامه اصلاحی کمیته ملی المپیک هنوز این مرحله را به سرانجام نرسانده است.

از طرفی طبق مقررات، حداقل دو ماه پیش از پایان دوره چهار ساله اعضای هیات اجرایی و هیات رئیسه کمیته ملی المپیک کشورها، زمان برگزاری دوره جدید آن باید به کمیته بین المللی المپیک اطلاع رسانی شود. بر همین اساس در نشست امروز شنبه هیات اجرایی تعیین زمان برگزاری انتخابات پیش رو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد این انتخابات ۲۵ دی ماه و درجریان چهل و پنجمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شود.

با توجه به زمان مصوب برای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک، بعید است پروسه تصویب نهایی و ابلاغ اساسنامه جدید به نتیجه برسد. بنابراین انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک بر اساس اساسنامه قدیمی و فعلی این کمیته برگزار می شود. این موضوعی بود که اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست امروز خود در مورد بحث و تبادل نظر داشتند ضمن اینکه خبرگزاری مهر هم پیش از این در گزارشی با عنوان «اساسنامه جدید به مقصد نمی رسد؟» نیز به این موضوع پرداخته بود.

برای برگزاری انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک، آئین نامه انتخاباتی نیز ملاک کار خواهد بود. این آئین نامه چهار سال پیش برای برگزاری انتخابات سال ۹۲ تهیه شد. براساس آنچه در نشست امروز هیات اجرایی مطرح شده، ظاهرا همین آئین نامه پس از انجام بررسی های لازم و اعمال اصلاحات لازم در کنار اساسنامه، مبنای کار انتخابات خواهد بود.