کاظم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ادعای سرمربی و مسئولان باشگاه تاسیسات مبنی بر اینکه قرار نیست این تیم قهرمان لیگ برتر شود، گفت: کمیته فوتسال دخالتی در این مسائل ندارد. این باشگاه در اعتراض به مشکلات داوری، نامه ای به فدراسیون فوتبال و آقای تاج زده است و رونوشت آن در اختیار ما قرار گرفته است. این نامه خطاب به کمیته فوتسال نبوده است و فقط بحث داوری در آن مطرح شده است. ما وارد این بحث نشده ایم و نخواهیم شد.

وی درباره اینکه گفته می شود تمایل فدراسیون به قهرمانی تیم مس به خاطر قبول میزبانی مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا بیشتر است، تاکید کرد: برای ما این مسائل مطرح نیست. از اینکه تیم های دیگر هم برای میزبانی اعلام آمادگی کنند، استقبال می کنیم. از خدایمان است که باشگاه ها، برای میزبانی بازی های ملی اقدام کنند. هر ۱۴ تیم برایمان یکی هستند و تفاوتی ندارند. هیچ اراده ای برای قهرمانی یک تیم خاص در فوتسال وجود ندارد.

دبیر کمیته فوتسال در پایان درباره احتمال جابجایی بازی های لیگ با قطعی شدن تورنمنت اصفهان، گفت: تاریخ لیگ هیچ تغییری در این مقطع زمانی ندارد چرا که از قبل آنرا پیش بینی و ۱۰ روز تعطیلی گذاشته بودیم.