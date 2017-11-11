به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، هادی شریفان رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نیشابور بیان کرد: قسمتی از کاشی‌های معرق آرامگاه کمال‌الملک که در اثر عوامل جوی و طبیعی دچار فرسایش و آسیب شده بود در حال مرمت است.

او افزود: کار مرمت کاشی‌کاری‌های بنای کمال‌الملک از سوی کارگاه مرمت کاشی میراث‌فرهنگی در حال بازسازی و اجرا است.

شریفان تصریح کرد: آرامگاه استاد کمال‌الملک در سال ۱۳۳۸ شمسی به سفارش انجمن آثار ملی توسط هوشنگ سیحون احداث و به شماره ۸۷۴۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.