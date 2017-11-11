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۲۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

مرمت کاشی‌کاری آرامگاه کمال‌الملک آغاز شد

مرمت کاشی‌کاری آرامگاه کمال‌الملک آغاز شد

همزمان با راه‌اندازی کارگاه کاشی در شهرستان نیشابور، مرمت کاشی‌کاری آرامگاه کمال‌الملک آغاز شد.

 به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، هادی شریفان رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان نیشابور بیان کرد: قسمتی از کاشی‌های معرق آرامگاه کمال‌الملک که در اثر عوامل جوی و طبیعی دچار فرسایش و آسیب شده بود در حال مرمت است.

او افزود: کار مرمت کاشی‌کاری‌های بنای کمال‌الملک از سوی کارگاه مرمت کاشی میراث‌فرهنگی در حال بازسازی و اجرا است.

شریفان تصریح کرد: آرامگاه استاد کمال‌الملک در سال ۱۳۳۸ شمسی به سفارش انجمن آثار ملی توسط هوشنگ سیحون احداث و به شماره ۸۷۴۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4140907

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