مسئولان شهر گرگان توجهی به والیبال ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک احمدی، شامگاه شنبه، در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان با درخواست مساعدت ۱۰۰ میلیون تومانی در صحن شورا حضور یافت و اظهار کرد: باید جایگاه والیبال در شورای اسلامی شهر گرگان مشخص شود.

وی افزود: والیبال در گرگان قهرمانان و طرفداران زیادی دارد و متأسفانه نگاه مسئولان شهر به رشته ورزش خاصی است و به والیبال توجه زیادی نمی‌شود.

احمدی با بیان این که همه ما به بسکتبال علاقه داریم، اما نباید از دیگر رشته ‌های ورزشی غافل شویم، تأکید کرد: سوالی که این جا مطرح است این است که آیا رشته والیبال جزء رشته‌های حمایتی شورای شهر و شهرداری گرگان است یا خیر و آیا ما از سوی شورا حمایت خواهیم شد؟

در ادامه، سعید رحیمی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: هفته گذشته بررسی هایی را در خصوص مساعدت به هیئت های ورزشی بررسی شد و مقرر شد سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان ۳۰ درصد از اعتباری موجود را برای آن ها در نظر بگیرد.

رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان، بیان کرد: مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای کمک به هیئت‌های ورزشی در نظر گرفته شده بود که به علت عدم تحقق بودجه، دچار مشکل شدیم و حتی در حوزه تیم بسکتبال شهرداری گرگان و یس آل نیز به همین صورت است.

وی ادامه داد: متأسفانه مراحل طولانی اداری و روند ارجاع به کمیسیون و بالعکس به منظور کمک به تیم‌ها و هیئت‌های ورزشی یکی دیگر از مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این که ما باید با هیئت های ورزشی صریح باشیم و مشکلات مالی خود را به آن ها بیان کنیم، تصریح کرد: برای کمک به تیم بسکتبال یس آل مقرر شده ۵۰ میلیون تومان مساعدت صورت گیرد اما هنوز اجرایی نشده و اگر محقق نشود لکه ننگی برای شورای شهر گرگان خواهد بود.