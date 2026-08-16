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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

سیل و طوفان در ایالت ایندیانا آمریکا با ۶ کشته

سیل و طوفان در ایالت ایندیانا آمریکا با ۶ کشته

در پی بارش شدید باران و وقوع سیل و طوفان در ایالت ایندیانا آمریکا، ۶ نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، طوفان، بارش شدید باران و وقوع سیل در مناطق مرکزی آمریکا همچنان زندگی مردم را مختل کرده است. بر اثر ادامه سیلاب، تا کنون ۶ نفر کشته شدند.

مقام‌های آمریکا با اشاره به زیر آب رفتن شمار زیادی از مناطق مسکونی و خودروها در شهر ایندیاناپولیس، اعلام کردند، خسارات ناشی از سیل بیشتر در مناطق اطراف رودخانه‌ها متمرکز بوده و بیش از ۹۰ نفر که در معرض افزایش سطح آب قرار گرفته بودند، نجات داده شده‌اند.

انتظار می‌رود بارش شدید باران و طوفان‌ها همراه با رعدوبرق ادامه داشته باشد.

از ساکنان منطقه خواستند از سیل دور بمانند و هشدارهای مقام‌های مسئول را جدی بگیرند.

پیش‌تر گزارش شده بود که خسارات ناشی از بارش شدید باران، طوفان و سیل در مناطق مرکزی آمریکا، محدوده گسترده‌ای از اطراف شیکاگو تا غرب پنسیلوانیا را دربر گرفته است.

کد مطلب 6918546

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