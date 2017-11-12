بررسی سهمیه های کنکور هنوز جمع بندی نشده/ضرورت بررسی دقیق تر

منصور کبگانیان درباره روند رسیدگی به وضعیت سهمیه های کنکور با بیان اینکه بحث کنکور پیش از این در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور نیز مطرح شده بود، ادامه داد: در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور آسیب ها و چالش های نظام سنجش و پذیرش در دانشگاه ها مطرح شد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: البته بررسی موضوع کنکور، دو تا سه سال پیش در ستاد راهبری نقشه جامع علمی انجام شده بود ولی بنابر ملاحظاتی به بررسی دقیق تری نیاز داشت و با توجه به بررسی هایی که دراین فاصله انجام شده بود، گزارش کارهای انجام شده ارائه و جوانب امور سنجیده شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته این بحث به معنای تصمیم خاصی در مورد آن نیست؛ به محض اینکه به جمع بندی نهایی برسیم به مجاری مربوطه اعلام خواهیم کرد و در این مسیر از کمک همه دستگاه ها نیز بهره مند می شویم.

وی ادامه داد: از دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم، نظرهای دقیق خود را در ارتباط با چالش ها، آسیب ها و فرصت های سنجش و پذیرش که بخشی از آن به نام کنکوراست اعلام کنند تا بتوان آن را جمع بندی کرد.

به گزارش مهر، با دستور رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروهی ماموریت یافتند تا با بررسی سهمیه های مختلف، زمینه های اجرای عدالت آموزشی در کشور فراهم شود.