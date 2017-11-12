اسکار افتخاری ۲۰۱۸ به برندگانش اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ساترلند، آنیس وردا، چارلز برنت، اوون رویزمن چهار هنرمندی بودند که اسکار افتخاری ۲۰۱۸ را دریافت کردند.

جوایز اسکار افتخاری یا گاورنور، امسال به چارلز برنت کارگردان، بازیگر و فیلمنامه‌نویس، اوون رویزمن فیلمبرداری که برای همکاری با کارگردان‌هایی چون ویلیام فریدکین، سیدنی پولاک و لارنس کاسدان شناخته شده‌است، دونالد ساترلند بازیگر و آنیس وردا مستندساز فرانسوی اهدا شد.

در این میان تنها رویزمن بود که تاکنون پنج باز نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. او برای «ارتباط فرانسوی» در سال ۱۹۷۱، «جن‌گیر» در سال ۱۹۷۳، «شبکه» در سال ۱۹۷۶، «توتسی» در سال ۱۹۸۲ و «وایت ارپ» در سال ۱۹۹۴ نامزد دریافت اسکار فیلمبرداری شده، اما هرگز موفق به کسب آن نشده بود.

در مراسمی که شب پیش ۱۱ نوامبر در دالبی بالروم در هالیوود برگزار شد، برندگان جوایز خود را دریافت کردند.

برندگان امسال به انتخاب ۵۴ رییس شاخه‌های اسکار انتخاب شده بودند.

برای دریافت این جایزه باید بیش از نیمی از اعضای آن شاخه به فرد منتخب رای بدهند.

۱۸ شاخه در آکادمی وجود دارد که به جز دو شاخه روابط عمومی و جلوه‌های ویژه، در هر یک از آنها حداقل یک برنده اسکار افتخاری وجود دارد. تاکنون ۱۲۵ هنرمند موفق به کسب این جایزه شده‌اند.

تاکنون در شاخه مستند تنها چهار دریافت کننده وجود داشته که شامل پت اسمیت در سال ۱۹۵۳، ویلیام هندریکس در سال ۱۹۶۱، دی‌ای پنبیکر در سال ۲۰۱۲ و فردیریک وایزمن در سال ۲۰۱۶ بوده‌اند. در میان بازیگران ۴۸ نفر، در میان کارگردان‌ها ۲۲ نفر و در میان تهیه کنندگان ۱۰ فرد این جایزه را دریافت کرده‌اند.

سال پیش جکی چان بازیگر اکشن، آن ویکوتس تدوینگر سینما، لین استالمستر کارگردان بازیگران و فردریک وایزمن فیلمساز مستند این جایزه را دریافت کرده بودند.

نودمین مراسم جوایز اسکار، توسط آکادمی علوم و هنرهای سینما، یکشنبه ۴ مارس ۲۰۱۸ برگزار می‌شود. مراسم اسکار معمولا در ماه فوریه برگزار می‌شد اما امسال به دلیل بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ دیرتر برگزار خواهد شد.

مجری برنامه امسال جیمی کیمل کمدین است که بعد از بیلی کریستال که در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ مجری مراسم بود، دومین نفری است که ۲ سال پشت سر هم اجرای اسکار را برعهده داشته است.