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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

مربی جدید استقلال به آکادمی هم کمک می‌کند

مربی جدید استقلال به آکادمی هم کمک می‌کند

دستیار جدید وینفرد شفر به جز حضور در تمرینات تیم استقلال، با هماهنگی باشگاه نظارتی هم بر تیم‌های پایه این باشگاه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جیری ساناک مربی اهل کشور جمهوری چک که به تازگی به جمع آبی پوشان پیوسته تا یکی از دستیاران شفر در این تیم باشد، به جز حضور در تمرینات آبی پوشان وظیفه دیگری هم بر عهده خواهد داشت.

این مربی ۳۹ ساله که از تجربه کار کردن با تیم‌های پایه هم برخوردار است، در مدت حضورش در استقلال علاوه بر حضور در تمرینات این تیم و کمک به شفر، نظارتی هم بر تیم‌های پایه استقلال خواهد داشت و در زمینه آکادمیک هم به مدیر و مربیان این مرکز کمک‌هایی خواهد کرد. همچنین وی در زمینه کشف و معرفی استعداد به تیم‌های پایه استقلال هم به این باشگاه کمک می‌کند. 

کد مطلب 4141725

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