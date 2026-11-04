به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان، اتحادیه جهانی کشتی جدیدترین رنکینگ فرنگی‌کاران را اعلام کرد که بر اساس آن، جایگاه تعدادی از ملی‌پوشان ایران با صعود همراه شد.



آخرین رنکینگ اعلام‌شده اتحادیه جهانی به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی، نایب‌ قهرمان جهان در دو سال اخیر، بدون تغییر در جایگاه سوم قرار گرفت.



در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا، دارنده مدال نقره جهان، با ۱۵ پله صعود به رتبه سوم رسید.



در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی، قهرمان جهان در دو سال اخیر، در جایگاه سوم قرار گرفت.



در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی، قهرمان جهان در قزاقستان، با ۲ پله صعود به رتبه دوم رسید.



در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز علی اسکو، دارنده مدال برنز جهان، با ۹ پله صعود در جایگاه سوم ایستاد.



غلامرضا فرخی، قهرمان جهان در ۲ سال اخیر در وزن ۸۲ کیلوگرم، با دو پله صعود به رتبه چهارم رسید.



همچنین در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی، قهرمان جهان در رقابت‌های قزاقستان، که پیش از این در جمع نفرات رنکینگ حضور نداشت، به رتبه سوم جهان صعود کرد.

حضور در رقابت‌های بین‌المللی اتحادیه جهانی و کسب نتایج مطلوب در این مسابقات، نقش مهمی در امتیازات و جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ جهانی دارد. همچنین رنکینگ اتحادیه جهانی در مقطع فعلی اهمیت تعیین‌کننده‌ای ندارد و اهمیت اصلی آن به ماه‌های منتهی به رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک بازمی‌گردد؛ جایی که جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ می‌تواند در امتیازبندی و سیدبندی مسابقات تأثیرگذار باشد.