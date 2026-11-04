سرهنگ جواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعات مردمی مبنی بر تخلیه مشکوک یک فروند شناور در اسکله صیادی بندرگاه، اکیپ گشت پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر به همراه عوامل پست کنترل مراقبتی مرزی اسکله صیادی بندرگاه به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر افزود: در جریان حضور عوامل گشت، یک فروند قایق دیزلی در اسکله مذکور مشاهده که بازدید نظارتی شناور با رعایت موازین قانونی انجام شد.

سرهنگ دوم حیدری ادامه داد: از شناور پنج طاقه تور گوشگیر شیری کشف و مقدار تقریبی۲۰۰ کیلوگرم ماهی شیر تیز تخلیه شده است.

وی گفت: همچنین در بررسی مجوز صید مشخص شد روش صید مجاز برای شناور، صید با قلاب بوده و ادوات صید موجود در آن با روش صید مندرج در مجوز مغایرت داشته است.

وی خاطرنشان کرد: پس از گزارش موضوع به قاضی کشیک دادگاه شهرستان بوشهر و اخذ دستور قضایی، شناور و ادوات صیادی موجود در آن توقیف و تا تعیین تکلیف توسط مقام محترم قضایی،به عوامل پست کنترل مراقبتی مرزی اسکله صیادی بندرگاه تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تصریح کرد: پرونده تخلفات صیادی مربوط به شناور تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به اداره حقوقی شیلات استان بوشهر و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت و برخورد قانونی با تخلفات صیادی، صیانت از ذخایر آبزیان و مقابله با استفاده از ادوات صید مغایر با مجوزهای صادره را از اولویت‌های یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر عنوان کرد.