کشف ۵۵ رأس گوسفند قاچاق در روانسر

سرهنگ محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مأموران انتظامی با کار اطلاعاتی و اجرای ایست و بازرسی در ورودی شهرستان موفق به شناسایی یک دستگاه کامیون حامل احشام قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شده است، افزود: پلیس در بازرسی از خودروی مورد نظر ۵۵ رأس گوسفند قاچاق که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده بودند را کشف کرد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان روانسر قاچاقچیان قصد انتقال دام های مورد نظر به استان های مرکزی کشور را داشتند که با اقدام به موقع پلیس ناکام ماندند.

سرهنگ قنبری با بیان اینکه متهم دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبارزه با قاچاق یکی از اولویت های پلیس در تمامی رده ها محسوب می‌شود.