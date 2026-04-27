محموله سوخت قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در این خصوص اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده های نفتی ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی حاجی آباد به بندر عباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ مرادی افزود: در بازرسی بعمل آمده از این کامیون مقدار ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوزکشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

این مسئول انتظامی ارزش ریالی این محموله سوختی کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان مرتبط ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در شناسایی و کشف جرائم، تصریح کرد: از آنجایی که یکی از مهم‌ترین وظایف نیروی انتظامی مبارزه با کالای قاچاق و ارز می باشد، پلیس بدون هیچ گونه چشم داشتی بصورت شبانه روز در این مسیر با اقتدار تلاش می کند.