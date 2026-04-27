  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

محموله سوخت قاچاق در توقیف پلیس بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت:با تلاش ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس یک دستگاه کامیون تانکر با ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در این خصوص اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده های نفتی ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید میرزایی روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی حاجی آباد به بندر عباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ مرادی افزود: در بازرسی بعمل آمده از این کامیون مقدار ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوزکشف و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

این مسئول انتظامی ارزش ریالی این محموله سوختی کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان مرتبط ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در شناسایی و کشف جرائم، تصریح کرد: از آنجایی که یکی از مهم‌ترین وظایف نیروی انتظامی مبارزه با کالای قاچاق و ارز می باشد، پلیس بدون هیچ گونه چشم داشتی بصورت شبانه روز در این مسیر با اقتدار تلاش می کند.

کد مطلب 6812761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

