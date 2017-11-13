علی صالحآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از فاینانسهای جدید برای اقتصاد ایران خبر داد و گفت: فاینانسهای جدیدی برای اقتصاد ایران در راه است و مذاکرات برای امضای آنها ادامه دارد؛ این در حالی است که این فاینانسها با یکسری از بانکهای روسیه در حال نهایی شدن است؛ ضمن اینکه به موازات آن، مذاکرات برای اخذ فاینانس از اروپا و آسیا هم در حال انجام است.
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی افزود: فاینانسهایی که برای اقتصاد ایران طی ماههای گذشته به امضا رسیده است؛ از محل پول نفت نبود؛ به این معنا که بعد از برجام، پول نفت آزاد شده و وجوه نفت جدیدی که از سوی ایران در بازارهای جهانی به فروش میرسد؛ به صورت کامل دریافت و مصرف میشود؛ بنابراین فاینانسها به پشتوانه آن پولها نیست و ارتباطی هم به آن ندارد.
وی تصریح کرد: اکنون پول نفت در جایی که لازم باشد و نیاز ارزی وجود داشته باشد، مصرف میشود؛ بنابراین فاینانسهای گشایششده، ارتباطی به پول نفت ندارد؛ به خصوص اینکه بانکهایی که این فاینانسها را ارایه دادهاند؛ بانکهای توسعهای کشورها هستند که این خطوط را گشایش میکنند؛ در حالیکه پول نفت ایران در بانکهای دیگری است.
صالحآبادی در پاسخ به این سوال که اکنون مراودات پولی ایران با بانکهای بزرگ به چه نحوی است، گفت: الان روابط کارگزاری نسبتا خوبی برقرار است و حتی در بانک توسعه صادرات نیز با ۱۲۷ بانک، رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است؛ بنابراین با همین سطح از روابط کارگزاری هم، کار انجام میشود و نقل و انتقالات به ارز غیر دلار از جمله یورو به راحتی در حال انجام است و مشکل خاصی به چشم نمیخورد.
وی اظهار داشت: انتقال پول هم به راحتی انجام میشود، ایران السی برای مواردی که مدنظر باشد، به راحتی گشایش میکند و ضمانتنامه نیز صادر میشود؛ بنابراین حسابهای ما فعال است. در خارج از کشور اکنون، ما ۳۵ حساب فعال در بانکهای مختلف به ارز یورو و ارزهای ملی کشورها داریم که کار انجام میدهند.
به گفته این مقام مسئول بانکی، اتفاق خوبی که در مورد پیمان دوجانبه پولی با ترکیه رخ داده، بسیار به نفع اقتصاد ایران است و اکنون به ارز لیر، میتوان ال سی باز کرد و این کار عملیاتی است؛ البته با ترکیه، به ارز یورو هم کار می کنیم؛ ولی به لیر هم میتوان کار را پیش برد.
وی افزود: انعقاد پیمانهای پولی نیز به صورت جدی جزو سیاستهای بانک مرکزی است که اکنون با روسیه و چین نیز در حال پیگیری است.
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