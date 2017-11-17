امضا تفاهمنامه مشترک سپاه وبنیادمسکن برای بازسازی مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ضرورت اهتمام جدی دستگاهها و نهادها در زمینه بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه وکاهش آلام هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله، نشست مشترک رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه امروز جمعه برگزار و منجر به امضای تفاهم نامه همکاری شد.

براین اساس تسریع در عملیات تخریب و آواربرداری واحدهای آسیب دیده، تامین مصالح، کمک به حمل مصالح و همکاری در تامین اسکان و سرپناه موقت از اقداماتی است که از سوی بنیاد مسکن به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه در قالب این تفاهم نامه سپرده شده است.

همچنین در این تفاهم نامه مقرر شده است پس از تشکیل پرونده از سوی بنیاد مسکن، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه از طریق تامین ماشین آلات سنگین مورد نیاز، تامین نیروی انسانی متخصص، کمک به مردم جهت جمع آوری اسباب و اثاثیه و بازیافت تفکیک مصالح، احداث اسکان موقت را انجام دهد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در این نشست با اشاره به اقدامات این قرارگاه در زمینه خدمت رسانی به زلزله زدگان، گفت: از زمانی که نسبت به زلزله اطلاع رسانی شد، دستور آماده باش و بکارگیری ماشین آلات و نیروی انسانی برای امداد رسانی و خدمت رسانی به زلزله زدگان عزیز صادر شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تقسیم بندی مناطق بین دستگاهها، نهادها و سازمانها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) عهده دار رسیدگی به ۷۴ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۴ هزار نفر از شهرستان سرپل ذهاب تا شهر ازگله شد، افزود: علاوه بر مشارکت در امدادرسانی وآواربرداری، بیش از ۶ هزار تخته چادر، ۱۰هزار تخته پتو و روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار غذای گرم در بین زلزله زدگان از سرپل ذهاب تا ازگله توزیع شده است.

سردار عبداللهی ادامه داد: با توجه به استقرار کارگاه های ما در استان کرمانشاه به دلیل انجام پروژه طرح جمع آوری روان آب های غرب کشور و وجود ماشین آلات و نیروهای متخصص در آن استان، در زمینه احداث اسکان روستاییان زلزله زده مشکلی وجود ندارد.

وی با اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) برای احداث همزمان اسکان موقت و اسکان دائم خانواده های زلزله زده گفت: به فضل الهی از هفته آینده کار احداث اسکان موقت روستاییان را آغاز خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این نشست با تقدیر و تشکر از اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در همکاری های گذشته بویژه در بازسازی مناطق زلزله زده ورزقان آذربایجان شرقی اظهار کرد: پیرو مصوبه دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و تامین اعتبار لازم در قالب وام و واگذاری آن به بنیاد مسکن، ستادها را برای تشکیل پرونده برای مناطق زلزله زده مستقر کردیم که از فردا با حضور در آن مناطق برای هر خانوار تشکیل پرونده می دهند.

علیرضا تابش افزود: در امر بازسازی در روستاها نیازمند مشارکت و همکاری سپاه هستیم. سپاه امکانات، ماشین آلات و تجهیزات مهندسی خوبی در منطقه دارد و قرار است با کمک سپاه این بازسازی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در مرحله اول پس از تشکیل پرونده از سوی ستادهای این بنیاد، با معرفی افراد به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) آواربرداری صورت می گیرد و احداث اسکان موقت از سوی قرارگاه انجام شود.

تابش با بیان اینکه برای اسکان دائم هم برنامه ریزی کرده ایم، گفت: اولویت کار اسکان موقت برای زلزله زدگان و خروج آنان از اسکان اضطراری است و البته برنامه ریزی هایی هم در خصوص اسکان دائم آنان در دستور کار است که متعاقبا اعلام می شود.

گفتنی است این تفاهم نامه در پی سپرده شدن مسئولیت اسکان زلزله زدگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعلام آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مشارکت و نقش پذیری در این راستا، امضا شده است