به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده از انجام طرح «کتاب مهربانی» در کتابفروشی این انتشارات برای کودکان و مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد و گفت: عنوان فشرده این طرح «یکی بخر، یکی یا دوتا هدیه کن» است که از روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۶ اجرای آن آغاز شده است.

تیمورزاده افزود: عنوان فشرده این طرح «یکی بخر، دوتا هدیه کن» است که از روز ‌شنبه (۲۷ آبان ۱۳۹۶)- مصادف با شهادت کریم اهل بیت و امام رئوف- اجرای آن‌را در کتابفروشی تیمورزاده آغاز شده است. در قالب این طرح، علاقمندان می‌توانند با مراجعه یا تماس با کتابفروشی تیمورزاده (بلوار کشاورز، ابتدای خیابان ۱۶آذر، پلاک ۶۸ – ۸۳۳۸۳-۰۲۱) یا از طریق سایت انتشارات (www.teimourzadeh.com)، کتاب‌های موردنظرشان در حوزه کودک و نوجوان یا سلامت برای عموم را انتخاب و خریداری کنند و ما به ازای خرید هر عنوان کتاب، یک نسخه دیگر یا هر دو نسخه را - به انتخاب خریدار- ‌ به‌صورت رایگان به بچه‌ها و مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال می‌کنیم.

مدیرمسئول انتشارات تیمورزاده ادامه داد: ما می‌خواهیم از عواطف و احساسات تحریک شده مردم در آغاز روزهای فروکش کردن بحران اولیه، بهره برده و توجه آنان را به اوقات فراغت کودکان و مردم این منطقه معطوف و به آنها یادآوری کنیم که کودکان و نوجوانان و مردم منطقه زلزله زده در حالی که آرام آرام با تخلیه یاری رسانان و دیگر مردم از این شهرها مواجه می شوند، به دوران کاهش عواطف اجتماعی وارد خواهند شد و نیاز فراوان تری به وسایل سرگرم کننده پیدا خواهند کرد. طبیعتاً کتاب خوب یکی از بهترین لوازم سرگرمی و حتی حامی روانی آنان محسوب می‌شود که البته در این راه خودمان نیز به اندازه آنان در اهدای کتاب مشارکت می کنیم.

تیمورزاده یادآور شد: علاقمندان حتی می توانند مبلغ موردنظر خود را برای مشارکت در طرح کتاب مهربانی به شماره حساب ۰۳۱۰۲۰۱۲۹۰۰۰۵ و یا کارت ۱۸۵۳-۵۸۵۱-۶۹۱۵-۶۰۳۷ به نام فرهاد تیمورزاده واریز کرده و ما به نیابت از آنان معادل دوبرابر مبلغ خریدشان، کتاب‌ها را انتخاب و ارسال کنیم. در این حالت از طریق تلفن ۸۳۳۸۳-۰۲۱یا تلگرام کتابفروشی به شماره ۰۹۳۶۵۵۵۲۰۸۵ ما را در جریان تصمیم خود قرار دهند.