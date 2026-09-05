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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۱

عراق صادرات روزانه نفت را به بیش از ۳ میلیون بشکه افزایش داد

عراق صادرات روزانه نفت را به بیش از ۳ میلیون بشکه افزایش داد

وزیر نفت عراق از افزایش ظرفیت صادرات نفت خام این کشور به بیش از سه میلیون بشکه در روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، «باسم محمد خضیر» وزیر نفت عراق امروز شنبه اعلام کرد: ظرفیت صادرات نفت خام به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

وی افزود: عراق از ابتدای ماه سپتامبر جاری (شهریور) موفق شده است روزانه سه میلیون بشکه نفت صادر کند.

خضیر با اشاره به برنامه دولت برای افزایش ظرفیت صادرات نفت گفت: دولت پس از تکمیل خطوط راهبردی امتداد یافته به سمت فیشخابور و بانیاس [سوریه] علاوه بر مسیرهای صادراتی در تنگه هرمز، قصد دارد ظرفیت صادرات نفت را به پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

کد مطلب 6938555

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