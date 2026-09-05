عراق صادرات روزانه نفت را به بیش از ۳ میلیون بشکه افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، «باسم محمد خضیر» وزیر نفت عراق امروز شنبه اعلام کرد: ظرفیت صادرات نفت خام به بیش از سه میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.

وی افزود: عراق از ابتدای ماه سپتامبر جاری (شهریور) موفق شده است روزانه سه میلیون بشکه نفت صادر کند.

خضیر با اشاره به برنامه دولت برای افزایش ظرفیت صادرات نفت گفت: دولت پس از تکمیل خطوط راهبردی امتداد یافته به سمت فیشخابور و بانیاس [سوریه] علاوه بر مسیرهای صادراتی در تنگه هرمز، قصد دارد ظرفیت صادرات نفت را به پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.