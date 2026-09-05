https://mehrnews.com/x3cYS7 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6938552 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۹ برگزاری مراسم وداع با شهید حامد اکاتی خانببین- مراسم وداع با پیکر ناوسروان شهید حامد اکاتی با حضور مردم و مسئولان در زادگاهش برگزار شد. دریافت 30 MB کد مطلب 6938552 کپی شد مطالب مرتبط روایت تلخ از وداع با مادر و دختر مشهدی؛ شهدای بلوار وکیل آباد وداع مردم خانببین با شهید حامد اکاتی؛ شهر در سوگ فرزند شهید خود آیین وداع با پیکر شهیدان «محدثه خوشکام» و «حسنا بهنام اربابی» در مشهد وداع با پیکر شهدای سنگر خیابان در مشهد برچسبها گلستان رامیان شهید
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