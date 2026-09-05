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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۹

برگزاری مراسم وداع با شهید حامد اکاتی

برگزاری مراسم وداع با شهید حامد اکاتی

خان‌ببین- مراسم وداع با پیکر ناوسروان شهید حامد اکاتی با حضور مردم و مسئولان در زادگاهش برگزار شد.

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کد مطلب 6938552

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