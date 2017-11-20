به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با بیان اینکه اگر مجلس تغییر کند همه دستگاه ها تغییر خواهند کرد، اظهار داشت: بسیاری از گره ها و مشکلات به دست مجلس باز می شود و اگر ما نظارت نداشته باشیم خیلی از گره ها باز نخواهد شد، کما اینکه باز نشده است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه برای استمهال مهلت بازپرداخت وام های کشاورزی بعد از خشکسالی گفت: داریم کم کم بودجه۹۷ را بررسی می کنیم اما دولت هنوز کاری برای این مصوبه نکرده است، کشاورزان هم از مصوبه مجلس خبر دارند و تنها اتفاقی که افتاده این است که مجلس خودش را خراب کرده است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین با اشاره به باقی ماندن مشکلات سپرده گذاران کاسپین تصریح کرد: اینها اکثرا دربه در و بیچاره شده اند و بانک مرکزی فقط ناظر بود؛ در برابر چشمان بهت زده مردم حکم رئیس کل بانک مرکزی تمدید شد، بنابراین وقتی مجلس ضعیف است دولت هم ضعیف عمل می کند.

صباغیان همچنین در مورد زمین لرزه هفته گذشته در استان کرمانشاه و تسلیت به بازماندگان این حادثه افزود: همه ابراز همدردی می کنند اما درباره بیمارستانی که روی سر مردم خراب شد و مسکن مهری که خراب شد، چه کسی مقصر شد.

وی با اشاره به بازداشت پیمانکار برخی از این پروژه ها گفت: نهایت کاری که کرده اند این است که پیمانکار فعلی را بازداشت کرده اند؛ محبوبیت رئیس جمهور و وزرا در این رابطه چیست و چه کسی باید پاسخ گو باشد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: هر اتفاقی که در این مملکت می افتد، وزیر مربوطه باید جواب بدهد؛ زندانی کردن پیمانکار، فریب دادن مردم است. باید از کسانی که این بیمارستان را ساخته اند و سازندگان مسکن مهر بخواهیم که بیایند و پاسخ دهند.

صباغیان همچنین خطاب به وزارت امور خارجه تأکید کرد: خوی استعمار و استکبار چه در ایران باشد و چه در افریقا و چه در اروپا و آسیا، پاسخش ایستادگی است؛ تعامل توأم با ضعف یعنی تسلیم شدن برابر دشمن.